На капитальном ремонте турбогенератора Воркутинской ТЭЦ-2 задействованы более 40 специалистов из трех регионов

Несмотря на повышенную нагрузку, которую ТЭЦ несли в период сильных морозов, за три месяца были отремонтированы 5 энергетических котлов, 2 водогрейных, 1 паровой и 1 турбоагрегат. Продолжается обновление еще 6 единиц основного оборудования. Один из самых крупных капитальных ремонтов выполняется на турбинной установке мощностью 47 МВт Воркутинской ТЭЦ-2. Для диагностики состояния и ремонта турбины в Воркуту прибыли 28 специалистов Чебоксарского филиала АО "ЭнергоремонТ Плюс". Капитальный ремонт генератора планируется проводить силами ОАО "Свердловэлектроремонт". С учетом собственного персонала станции в работах задействованы свыше 40 человек.

Программа ремонта предусматривает более 30 мероприятий на основных узлах агрегата. Самые крупные и технологически сложные – ремонт ротора, цилиндра турбины, подшипников, генератора, диагностирование для продления ресурса. Ввод обновленного агрегата в строй запланирован на 28 апреля.

Ремонтная кампания продолжается и на других объектах "Т Плюс" в Коми. На Интинской ТЭЦ идет замена верхних кубов воздухоподогревателя на котлоагрегате ЧКД-Дукла производительностью 50 т/ч. Необходимое для ремонта оборудование массой 25 тонн было доставлено в город по зимнику. На данный момент специалисты ведут демонтаж подлежащих замене кубов ВЗП. Несмотря на сложность работ с крупногабаритным оборудованием, ремонт котла идет по графику. Срок завершения - 4 мая.

На Сосногорской ТЭЦ с 26 марта по 25 апреля в текущем ремонте находится турбогенератор № 5. За это время будут выявлены и устранены дефекты на основном и вспомогательном оборудовании, произведены очистка конденсатора с помощью высоконапорной установки, экспертиза промышленной безопасности главного паропровода и пароперепускных труб, контроль металла стопорного клапана.

Всего в 2018 году на коми региональных объектах "Т Плюс" планируется выполнить капитальный ремонт двух турбин, 7 энергетических котлов, одного парового и одного водогрейного. Семь единиц основного оборудования пройдут средний ремонт, 52 – текущий.