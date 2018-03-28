ПАО "МРСК Центра и Приволжья" развивает электросетевую инфраструктуру в районах Республики Марий Эл

217 новых абонентов присоединены к сетям филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Мариэнерго" с начала 2018 г. Общая мощность подключенных энергопринимающих устройств составила 7,9 МВт.

В основном это владельцы частных домохозяйств. Наибольшее количество реализованных заявок в Медведевском и Сернурском районах республики. При возведении новых энергообъектов главное внимание уделяется качеству работ и надёжности эксплуатируемого оборудования. Обязательным условием является соблюдение всех норм электрической и экологической безопасности.

Одним из востребованных видов деятельности филиала "Мариэнерго" МРСК Центра и Приволжья является технологическое присоединение. При этом, в качестве дополнительной услуги специалисты компании готовы выполнить весь комплекс мероприятий "под ключ". А именно: проектирование, строительство сетевых объектов, установка приборов учета и оформление всех необходимых документов.

Такой подход позволяет повысить качество обслуживания потребителей, развивает электросетевую инфраструктуру, создает предпосылки для социального и экономического развития районов Марий Эл. Так, с начала года услугой техприсоединения "под ключ" уже воспользовалось 56 абонентов, все они отмечают удобство и высокое качество проведенных работ.

Чтобы ознакомиться с условиями технологического присоединения к электрическим сетям компании, решить вопросы электроснабжения необходимо обратиться в центр обслуживания потребителей "Мариэнерго" в Йошкар-Оле. Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы, можно позвонить в Контакт-центр ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по номеру 8 800 100 33 00 (звонок бесплатный).