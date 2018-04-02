Правительство одобрило законопроект о повышении эффективности СЭЗ в Крыму

Интервью на RusCable.Ru
Генеральный директор ООО "Камский кабель" Владимир Пономарев
2 апреля 2018, 14:43
Рубрика: Россия
Метки: КРЫМ-2014
Правительство РФ одобрило законопроект о повышении эффективности работы свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе и приняло решение внести его в Госдуму, сообщается на сайте кабинета министров.
Отмечается, что проект нацелен на повышение контроля за деятельностью участников СЭЗ в Крыму. В частности, планируется проводить предварительную оценку деклараций инвестпроектов до заключения контракта о размещении заявителя на территории зоны.
"Законопроектом предусматривается обязанность органов управления свободной экономической зоны в Крыму, принимающих решение о заключении с заявителем договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне, до принятия соответствующего решения проводить оценку инвестиционной декларации на предмет эффективности реализации инвестиционного проекта", — говорится в сообщении.
Закон о создании СЭЗ в Крыму и Севастополе вступил в силу 1 января 2015 года. Зона предполагает льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия предпринимательской деятельности, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны.
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