Представитель МРСК Центра победил в региональном конкурсе Белгородской области "Инженер года-2017"

Инженер Яковлевского РЭС филиала ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" Александр Цыпченко вошел в число победителей областного конкурса "Инженер года — 2017". Александр первенствовал в номинации "Электроснабжение, электрические сети и системы". Участие в конкурсе приняли работники более двух десятков предприятий и организации области.

Александр Цыпченко пришел работать в Белгородэнерго в 2013 году, после окончания Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. Принимал активное участие в реализации масштабного проекта по внедрению автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИСКУЭ), обеспечившей потребителям Яковлевского района возможность доступа к данным о собственном энергопотреблении в режиме on-line. Занимался модернизацией парка приборов учета и формированием базы данных юридических лиц. В настоящее он время трудится в отделе маркетинга и взаимодействия с клиентами Яковлевского РЭС, где курирует вопросы технологического присоединения к сетям важных социальных объектов и крупных промышленных предприятий. При участии Александра Цыпченко было обеспечено подключение к сетям спортивно-оздоровительного комплекса "Спортивный город" и парка культуры и отдыха в городе Строитель, центров врача общей практики в селах Быковка и Сажное, Быковского дома культуры, а также асфальтобетонного завода ООО "Строймагистраль" и фирмы "Бутово-Агро".

Областной конкурс "Инженер года-2017" проводится в регионе более десяти лет, его организатором выступает департамент экономического развития области при поддержке Белгородского регионального ресурсного инновационного центра. Цель конкурса - популяризация достижений и опыта лучших инженерных работников, повышение привлекательности инженерной деятельности, формирование среди молодежи интереса к труду и техническому творчеству.