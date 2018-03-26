Программа ДМП-штрих может дать новые возможности российскому энергетическому турбиностроению, если в нее будут заложены правильные критерии и условия отбора проектов модернизации объектов

Комитет Государственной Думы по энергетике совместно с Комитетом Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству провел круглый стол на тему: "Законодательное обеспечение развития энергетического турбиностроения".

Открывая мероприятие, председатель комитета по энергетике Павел Завальный заявил: "тема государственной поддержки российского энергетического турбиностроения стала особенно актуальной сегодня, в условиях санкционного давления на нашу страну и попыток ограничить ее участие в международной технологической кооперации. В этих непростых условиях нам предстоит решать вопросы модернизации электроэнергетики, повышения эффективности генерации, во многом, опираясь на свои силы".

Он констатировал, что сегодня приходится говорить о серьезной технологической отсталости российской энергетики. В первую очередь это касается тепловых электростанций. В технологической структуре ТЭС преобладают паротурбинные установки с низкими показателями эффективности. Коэффициент использования топлива на ТЭЦ – чуть более 50%. Доля прогрессивных парогазовых установок — менее 15%. Ввод их пришелся на последнее десятилетие и осуществлялся преимущественно по схеме ДПМ на основе импортного оборудования. Особенно низким остается технический уровень угольной генерации.

Еще одной серьезной проблемой электроэнергетики является высокая, от 30 до 50 лет, степень износа основного оборудования. Важнейшей задачей для отечественной электроэнергетики в ближайшее время будет ее масштабная модернизация в рамках программы ДПМ-штрих, и осуществлять ее необходимо, прежде всего, на основе отечественного оборудования или оборудования, произведенного в России.

Директор департамента станкостроения инвестиционного машиностроения Минпромторга России Михаил Иванов рассказал о тех мерах, которые принимаются федеральной исполнительной властью в рамках программ импортозамещения. Сегодня газотурбинный парк в России составляет 300 установок, по мнению министерства, до 2035 года спрос на такие турбины может превысить этот объем в два раза. Значительный рост спроса может быть обеспечен именно в рамках реализации программы модернизации электроэнергетики, известной как ДПМ-штрих. Здесь планируется отдать приоритет продукции отечественного турбиностроения. При этом задача органов власти – создать такую систему критериев и стимулов, которая позволит получить не просто отечественное, но наиболее эффективное и конкурентоспособное оборудование, и подтолкнет генерирующие компании в пользу его выбора. Наиболее сложные задачи лежат в области поддержки развития турбиностроения большой единичной мощностью 65-180 и более МВт.

Министерство промышленности и торговли и Министерство энергетики создали специальную общую структуру для координации своих действий по поддержке российского турбиностроения, все меры в части поддержки НИОКР, модернизации, продвижения оборудования на рынке обсуждаются с привлечением и его производителей, и его потребителей. За три последних года предприятия отрасли получили поддержки примерно на 3 млрд. руб. Также большое внимание уделяется поддержке локализации, повышения ее глубины, импортозамещения в производстве комплектующих. Для этого используются меры, хорошо зарекомендовавшие себя при решении проблем импортозамещения в нефтегазовой отрасли.

По мнению Минпромторга, также пора поддержать выход российских турбиностроителей на экспортные рынки. Но для этого необходимо довести продукцию до соответствия требованиям этих рынков.

Ведущий советник департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Эллина Молова обратила внимание собравшихся на то, что если в части собственно производства продукции турбиностроения можно говорить об успехах импортозамещения, то в части сервиса и инжиниринга генерирующие компании по-прежнему находятся в большой зависимости от импорта. Причина – в том, что российские производители пока не в состоянии обеспечить должный уровень обслуживания и дистанционного автоматического управления и диагностики.

Член правления – руководитель блока управления инновациями, инвестициями и затратами ПАО "Интер РАО" Валерий Мургулец подтвердил, что пока отечественное оборудование не вызывает большого доверия потребителей из-за недостаточной надежности. Частые поломки, долгие ремонты и слабый сервис приводят к штрафам и убыткам. "Интер РАО", имеющее самый большой в России опыт использования больших отечественных газотурбинных установок мощностью 110 МВт, вынуждено своими силами, совместно с компаниями, вести доработку этих агрегатов. Валерий Мургулец подтвердил, что комплекс мер господдержки, в частности, НИОКР, работает достаточно эффективно. Не хватает стимулирования спроса на инновационную продукцию отечественного турбиностроения. В частности, необходимо поддержать использование такой продукции в режиме опытно-промышленной эксплуатации, когда неизбежны поломки и простои. Сегодня из правил оптового рынка электроэнергии убран пункт, который сокращал штрафы для тех, кто работает в таком режиме. По мнению генераторов, его необходимо вернуть.

Федор Веселов, заместитель директора ИНЭИ РАН, говоряовызовах и возможностях, которые возникают для российского турбиностроения в связи с реализацией программыДПМ-штрих, оценил возможные объемы необходимой модернизации в отношении ТЭС примерно в 70-100 ГВт до 2035 г. Это может дать значительный спрос на новую продукцию отечественного турбостроения. По мнению ИНЭИ РАН, для реализации этого потенциала должны быть пересмотрены в сторону ужесточения нормативы резервирования мощности (для ликвидации излишней резервной мощности), правила подтверждения соответствия и определения длительности назначенного ресурса генерирующего оборудования.

Развитие технологий и материалов российского турбостроения первоначально пойдет ускоренными темпами на турбинах небольшой мощности, с последующим увеличением мощности и габаритов. Кроме этого, магистральным путем развития энергетики сегодня становится развитие малой и распределенной энергетики, и здесь также есть ниша для расширения спроса на продукцию отечественного турбостроения малой мощности. При разработке нормативной базы распределенной энергетики возможно также предусмотреть приоритет использования в ней отечественного и локализованного оборудования, при соответствии его жестким критериям эффективности и экологичности.

На круглом столе выступили представители основных компаний-производителей отечественного оборудования: "ЦИАМ им. П.И. Баранова", "ОКБ им.А.Люльки", "ОДК-Авиадвигатель", НПВП "Турбокон", АО КМПО, а также "Сименс Технологии Газовых Турбин", специализирующегося на локализации турбин. Это позволило более четко представить возможности и потребности производителей, меры поддержки, которых они ждут от государства и обязательства, которые они готовы взять на себя.

Первый заместитель генерального директора АО "Татэнерго" Айрат Сабирзанов сформулировал позицию заказчиков и эксплуатантов оборудования, производимого турбиностроителями, в отношении того, как использовать программу модернизации генерации для преодоления технологического отставания. Для этого все проекты модернизации (строительства) энергетических установок за счет средств потребителей (включая ВИЭ, АЭС, ГЭС) должны быть отобраны через конкурентный отбор. Единственным критерием конкурентного отбора должна стать расчетная одноставочная цена электрической энергии для потребителя. Отбор проектов должен осуществляться, исходя из заявленных инвесторами параметров, с учетом предельных параметров, установленных Правительством РФ. Оплата проектов должна осуществляться, исключительно исходя из заявленных и с учетом фактически достигнутых параметров работы объекта электроэнергетики. Цена выработки электроэнергии для потребителей при любых обстоятельствах не может быть выше заявленной.

Соблюдение этих условий позволит обеспечить высокий спрос на оборудование, инвестировать в развитие новых машиностроительных производств и, при этом удержать рост цен на электроэнергию при реализации Программы не выше уровня инфляции, в соответствии с условием, Поставленным Президентом РФ. Наличие крупного госзаказа позволит вести переговоры о локализации производства современного энергетического оборудования в России и передаче нам необходимых технологий, особенно на фоне сокращения производства оборудования для тепловой энергии за рубежом.

В противном случае программа ДПМ – штрих рискует законсервировать технологическую отсталость генерации, снизить эффективность производства электроэнергии, не дать создать новые мощности по производству современного оборудования для электроэнергетики, конкурентоспособные на мировом рынке.

Озвученные предложения войдут в проект итогового документа мероприятия в части рекомендаций Правительству РФ по разработке нормативного обеспечения стимулирования использования в стране конкурентоспособного отечественного энергетического оборудования прежде всего, в рамках программы модернизации электроэнергетики. Также предлагается рассмотреть вопросы совершенствования нормативной базы вывода устаревшей генерации из эксплуатации и функционирования малой и распределенной энергетики в составе розничных рынков электрической энергии и мощности.

Отдельное предложение касается возможности организации научно-производственного комплекса с привлечением академических и отраслевых НИИ, университетов и предприятий авиационного газотурбостроения для скорейшей разработки конкурентоспособной на мировом рынке перспективной отечественной газовой турбины мощностью 300-400 МВт.

Проект рекомендаций будет доработан с учетом всех предложений, прозвучавших в ходе круглого стола, в течение ближайшего времени.