"Росэлектроника" модернизировала НПП "Старт"

Крупный производитель электронно-компонентной базы (ЭКБ) холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех – НПП "Старт" из Великого Новгорода – завершил инвестиционный проект по реконструкции и модернизации производственных мощностей. В рамках программы, которая продолжалась в течение пяти лет и финансировалась за счет бюджетных и собственных средств, предприятие закупило более 130 единиц производственно-технологического и испытательного оборудования.

В частности, проект модернизации включал ввод в эксплуатацию высокопроизводительных и высокоточных обрабатывающих центров, металлорежущих станков различного назначения, высокотемпературных печей, диагностического, измерительного и сварочного оборудования, климатических камер. Предприятие также провело работы по обеспечению устойчивого функционирования систем энергоснабжения при воздействии внешних факторов.

Кроме того, на НПП "Старт" установлены новые современные гальванические линии и вспомогательное оборудование с электронным контролем параметров процесса. Реконструкция оборудования коснулась и испытательной станции, позволяющей проводить полный объем испытаний в соответствии с требованиями стандартов "Климат-7". При этом все реконструированные помещения соответствуют требованиям производственной гигиены по классу чистоты 8 ICO.

К моменту начала работ по техническому перевооружению износ оборудования НПП "Старт" достигал 90%. Предполагается, что модернизация позволит предприятию значительно сократить производственные издержки, обеспечить серийный выпуск перспективных изделий, а также создать новые высокотехнологичные рабочие места.

НПП "Старт" специализируется на производстве электромагнитных реле и переключателей, которые применяются в электронной аппаратуре общепромышленного, военного и космического назначения, а также используются в сфере электроэнергетики, машиностроения, авиационной промышленности и высокотехнологичных средствах связи.