Свыше 6 млн рублей выплатят должники калмыцкого филиала МРСК Юга за оказанные услуги по передаче электрической энергии

С начала 2018 года судами различных инстанций принято 9 решений по взысканию долгов недобросовестных потребителей в пользу калмыцкого филиала ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") на общую сумму свыше 6 млн рублей.

Филиал компании подал в текущем году 15 исковых заявлений о взыскании дебиторской задолженности на общую сумму 5,8 млн рублей. В пользу общества принято 9 решений, в том числе по искам, поданным в прошлом году. Должники выплатят свыше 6 млн рублей. В настоящее время в судах различных инстанций находится 17 исковых заявлений на общую сумму 8,3 млн рублей.