В 2018 году "Ростелеком" в Архангельской области переведет 1500 корпоративных клиентов на оптоволокно

"Ростелеком" в Архангельской области переключит полторы тысячи корпоративных клиентов на оптические линии связи. Работы по прокладке оптоволокна будут проводиться до декабря текущего года. Таким образом, услуги связи посредством самых современных технологий к концу 2018-го будут получать порядка 40% корпоративных клиентов компании из областного и районных центров Поморья.

"Активно строить оптические сети связи для предприятий и организаций региона мы начали в 2016 году, – рассказывает Андрей Прищемихин, директор Архангельского филиала ПАО "Ростелеком". – Клиенты заинтересованы в переходе на современные технологии и переключаются очень быстро – как только оптические линии подводятся к тому или иному офисному зданию. Это позволяет расширить спектр услуг и цифровых сервисов без значительного увеличения платежей. С учетом новых пакетных предложений, которые сегодня мы предлагаем корпоративному рынку, предприятия различного уровня начинают использовать новые сценарии работы, позволяющие повышать доходность своего бизнеса".

Набирающим популярность среди клиентов среднего и малого бизнеса, подключенных по оптическим технологиям, становится пакет услуг связи "Быть в плюсе". Он дает возможность дополнительно к услуге интернет выбрать один из цифровых сервисов: "Виртуальная АТС", "Видеонаблюдение", "Управляемый Wi-Fi" или "Интерактивное телевидение для бизнеса". С помощью этих решений можно организовать удалённый контроль за компанией из любой точки мира, предоставить посетителям своего заведения качественный HD контент и доступ в интернет по технологии Wi-Fi с функцией авторизации, управлять всеми входящими обращениями от клиентов.

"Простые цифровые решения на базе обычного доступа в интернет интересны современным руководителям. С момента запуска пакета "Интернет + цифровой сервис" им воспользовалось уже более 150 предприятий, – отмечает Денис Матвеев, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Архангельского филиала ПАО "Ростелеком". – Благодаря нашим экономически выгодным предложениям, мы сможем привлечь новых клиентов и укрепить лидирующие позиции на рынке региона".