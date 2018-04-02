В Грозном в феврале 1580 неплательщиков попали в списки на отключение электроэнергии

Специалисты Грозненских городских электрических сетей (ГГЭС) АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") проводят рейды по отключению от электричества злостных неплательщиков. Специальные группы работают в каждом из четырех районов чеченской столицы.

В феврале диспетчерским отделом АО "Чеченэнерго" было подано 1 580 заявок на введение ограничений потребления электроэнергии в отношении бытовых потребителей и юридических лиц Грозного, чей совокупный долг составил 38 млн 794 тыс. руб. В результате энергетики были вынуждены прибегнуть к самому эффективному методу борьбы со злостными неплательщиками – ограничению подачи электроснабжения в соответствии с действующим законодательством.

Чтобы вновь подключиться к электроэнергии, неплательщикам придется погасить долг в полном объеме, либо заключить соглашение о реструктуризации.

Из общего числа должников 494 абонента произвели оплату, не желая быть обесточенными. Это позволило вернуть 21 млн 832 тыс. руб. платежей за энергоресурс.

Для недопущения дальнейшего роста дебиторской задолженности энергетики ограничили электроснабжение 13 абонентов, задолжавших энергокомпании 212 тыс. руб.

Продолжается работа рейдовых групп по 1 073 заявкам в отношении неплательщиков на сумму 16 млн 750 тыс. руб.

Остаться без света рискуют не только недобросовестные абоненты, но и те, кто самовольно подключился к сетям и не платит за электричество вообще. Актуализация абонентской базы, проводимая в ходе рейдов, позволяет выявить и таких потребителей.

Энергетики напоминают, что за самостоятельное подключение к электрическим сетям действующим законодательством РФ предусмотрена не только гражданско-правовая, но также административно-правовая и даже уголовно-правовая ответственность.