Более 40 молодежных команд работают над Прогнозом технологического развития ТЭК России

Более 40 молодежных команд, представляющих технические вузы и компании топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов России, вовлечены в работу по формированию Прогноза технологического развития топливно-энергетического комплекса России в контексте мировых трендов.

Организаторами проекта выступают Фонд "Надежная смена" и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, крупнейших компаний ТЭК, МСК и смежных отраслей, отраслевых вузов, общественных и научных организаций.

Проект был предложен в рамках Молодежного дня Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя − 2018" и вошел по его итогам в Перечень общероссийских молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования на 2018 год.

Работа над Прогнозом проходит в формате соревнования, в ходе которого команды поэтапно выполняют задания по выявлению, систематизации, анализу и описанию трендов и вызовов, стоящих перед российской энергетикой. Предложения команд оценят эксперты, представляющие ведущие российские научные центры, компании и организации ТЭК и МСК.

В работе над Прогнозом принимают участие команды студентов более 30 технических вузов и молодых специалистов 25 компаний и организаций ТЭК и МСК, в числе которых ООО "Газпромнефть-Восток", ООО "Татнефть-АЗС Центр", ПАО "РусГидро", Ассоциация "Гидроэнергетика России", ПАО "ФСК ЕЭС", АО "Зарубежнефть", ПАО "Мосэнерго", ООО "Газпромнефть-Хантос", АО "Татэнерго", АО "СО ЕЭС", ПАО "Татнефть", ОАО "Стойленский ГОК", ПАО "Т Плюс", ПАО "Т Плюс- Центр", ПАО "Транснефть", ПАО "Газпром нефть", ПАО "Московская Объединенная Энергетическая Компания", АО ХК "СДС-Уголь", ПАО "Энел Россия", ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", ПАО "Россети".

Лучшие прогнозы будут презентованы руководству Минэнерго России 6 октября 2018 года на Молодежном дне Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя".

На базе лучших разработанных Прогнозов планируется выпустить брошюру "Прогноз технологического развития топливно-энергетического комплекса России в контексте мировых трендов глазами молодежи".