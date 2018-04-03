Делегация Минпромторга России провела во Франции ряд встреч по развитию взаимодействия в сфере цифровых технологий

26-27 марта 2017 года состоялся рабочий визит заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Олега Бочарова в Париж. Замглавы Минпромторга России посетил международную выставку "Global Industrie 2018" и провел ряд встреч с представителями французской промышленности.

Визит является итогом состоявшихся в декабре 2017- январе 2018 года встреч Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с Министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэром (18.12.2017 г.) и Послом Французской Республики в России госпожой Сильви Берманн, на которых обсуждались перспективы российско-французского сотрудничества в области "Индустрии будущего". На сегодняшний день, внедрение цифровых технологий в промышленности является одной из наиболее важных задач для дальнейшего развития мировой экономики, поэтому основным лейтмотивом визита стало обсуждение инновационных решений по цифровизации производства.

Для ознакомления с образцами новейших технологий в области "индустрии будущего" Олег Бочаров посетил Международный салон "GlobalIndustrie 2018", где крупнейшие французские компании, такие как DASSAULT SYSTEMES, RENAULT TRUCKS, AddUp, ASSYSMEM, FIVES и др., продемонстрировали свои разработки в области цифровизации и виртуализации производства, применения искусственного интеллекта и интернета вещей. Замглавы Минпромторга России отметил, что развитие технологий и компетенций – один из основных приоритетов российской промышленности. При этом, цифровая экономика требует открытости от всех участников, трансформации отношения к интеллектуальной собственности и форматам сотрудничества, предусматривающим кооперацию в области IP (intellectual property).

"Наиболее активными в этом направлении являются российские предприятия авиационной, автомобильной, судостроительной промышленностей, отрасли атомной энергетики, а также ракетно-космический комплекс. - сказал Олег Бочаров, - На таких предприятиях уже реализуются пилотные проекты по созданию цифровых двойников, виртуальному проектированию производственных процессов, переходу от предприятий полного цикла производства к высокоэффективной распределенной модели."

В дискуссии также приняли участие президент группы FIVES Фредерик Саншез и представители FIVES, ESI group, AddUp.