Депутаты Комитета Государственной Думы по энергетике на выездном совещании обсудили с атомщиками итоги работы атомного энергопромышленного комплекса в 2017 году и законодательное обеспечение его развития на перспективу

Мероприятие прошло в Ленинградской области, в городе атомщиков Сосновый Бор. Предварительно делегация посетила Балтийский завод, где сейчас строятся атомный ледокол "Арктика" и плавучий атомный энергоблок (ПЭБ), а также Ленинградскую атомную станцию (ЛАЭС), не так давно запустившую в опытно-промышленную эксплуатацию новейший энергоблок поколения "3+", соответствующий постфукусимским требованиям безопасности.

ПЭБ "Академик Ломоносов" – первый в мире проект мобильного транспортабельного энергоблока малой мощности. Он предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в Певеке. Станция оснащена реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением более 200 тысяч человек. Основная цель проекта ПАТЭС – обеспечить энергией крупные промышленные предприятия, портовые города в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, газодобывающие и нефтяные платформы, расположенные в открытом море. ПАТЭС разработана с большим запасом прочности и безопасности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для природных катастроф.

ЛАЭС является крупнейшим производителем электроэнергии на российском Северо-Западе, обеспечивает более 50% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 20 января 2018 года атомная станция выработала первый в истории отечественных АЭС триллион киловатт-час электроэнергии (годовая потребность России). По этому показателю станция занимает I место среди всех электростанций Восточной Европы и I место среди всех атомных и тепловых электростанций России. Пуск инновационного энергоблока №1 с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 обеспечивает гарантию устойчивого развития СЗФО на долгосрочную перспективу 50-60 лет.

Открывая совещание, председатель комитета по энергетике Павел Завальный заявил: "Перед ядерной энергетикой стоят серьезные задачи. Необходимо решить ряд отраслевых проблем, в том числе, связанных с более высокими, по сравнению с традиционной тепловой энергетикой, затратами на производство энергии на АЭС, необходимостью обеспечения гарантий безопасности, преодолеть ограниченность отечественной сырьевой базы атомной энергетики. Требуется повышение эффективности и конкурентоспособности атомной энергетики в целом, достижение уже в краткосрочной перспективе экономической конкурентоспособности новых серийных АЭС за счет снижения удельных затрат на их сооружение, в том числе, и расходов федерального бюджета, при сохранении приоритета безопасности. Уверен, "Росатому" это по силам. А мы, законодатели, постараемся обеспечить такое правовое регулирование, которое поможет их решить".

Александр Локшин, первый заместитель генерального директора ГК "Росатом", отметил, что корпорация расширяет сферы своей деятельности, становясь глобальной энергетической компанией, начинает осваивать ветроэнергетику, направления, связанные с цифровизацией экономики. Российская атомная промышленность является одной из самых высокотехнологичных и конкурентоспособных отраслей на мировом рынке. Это касается и научно-технических разработок в области проектирования реакторов, и качества ядерного топлива, и опыта эксплуатации атомных станций. Завтрашний день ядерной энергетики – это так называемые двухкомпонентные энергетические системы, где вместе с традиционными тепловыми реакторами будут использоваться реакторы на быстрых нейтронах. Россия – единственная страна в мире, которая имеет промышленный опыт эксплуатации таких реакторов. Использование традиционных тепловых и быстрых технологий позволяет замыкать топливный цикл, многократно вовлекать в него отработавшее ядерное топливо. Это фактически превращает ядерную энергетику в энергетику на ВИЭ, делает ее ресурсную базу неисчерпаемой, и, в перспективе, снимает проблему захоронения отходов.

Андрей Петров, генеральный директор Концерна Росэнергоатом, доложил об основных итогах работы атомного энергопромышленного комплекса в 2017г. Доля атомной энергетике в энергетическом балансе России на сегодня – 18,9%, Росэнергоатом 1 место в России по объемам выработки электроэнергии и 2е в мире – по установочной мощности. Показатель срабатывания аварийной защиты на объектах комплекса составляют всего 0,05, что в пять раз лучше среднемировых показателей. Сегодня в России работает 35 атомных энергоблоков, еще 2 находятся в стадии опытно-промышленной эксплуатации, 7 – строятся. В планах Росэнергоатома до 2024 года – еще 13 новых блоков, продление сроков эксплуатации 11 блоков, увеличение выработки электроэнергии на 10%.

Дмитрий Сигиневич, руководитель по энергетической политике Росэнергоатома, обратил внимание участников совещания на необходимость государственной поддержки в решении проблемы ядерного наследия, в том числе, содержания и вывода из эксплуатации энергоблоков остановленных АЭС. Как показала мировая практика, вывод из эксплуатации атомных станций требует четкой нормативной регламентации всех этапов этого процесса, а также больших материальных затрат. Сейчас в России из эксплуатации выводятся 5 энергоблоков, вывод еще двух начнется в ближайшее время. До 2027 года на решение вопроса ядерного наследия, по оценкам концерна, понадобится порядка 145,7 млрд. руб. ГК "Росатом" просит комитет по энергетике поддержать инициативу о разработке специального законодательства в отношении объектов "ядерного наследия", включая построение финансово-экономической и организационной модели по аналогии с действующей в отношении обращения с отработавшим ядерным топливом.

Дискуссию вызвал вопрос о возможных механизмах модернизации

договора поставки мощности АЭС. Атомщики говорят о необходимости сохранения этого механизма для перспективного обеспечения отрасли инвестиционными ресурсами в рамках программы ДПМ-штрих. Однако, ключевым вопросом здесь является неувеличение, а в перспективе, снижение тарифной нагрузки на конечного потребителя электроэнергии. Работа по поиску оптимальных решений должна быть продолжена.

Также в рамках совещания обсуждался вопрос о внесении изменений в Водный кодекс РФ в части разрешения на использование прямотока в технических системах охлаждения для АЭС и ТЭС. Тема, кажущаяся сугубо технической и весьма специфичной, на самом деле "стоит" миллиарды рублей, влияет как на экологию, так и на экономику, и решается исключительно посредством совершенствования законодательства.

Энергетическая отрасль России является крупнейшим водопользователем в стране, при этом около 40 % действующих электростанций имеют прямоточную систему охлаждения. Применение прямоточной системы охлаждения позволяет уменьшить комплексное негативное воздействие на окружающую среду за счет повышения энергетической и экономической эффективности работы станций. Это показывает, в частности, опыт работы Ленинградской (ЛАЭС-1) и Кольской атомных станций. Несмотря на эти преимущества, в соответствии со статьей 60 Водного кодекса РФ с конца 90-х гг. проектирование прямоточных систем технического водоснабжения для ТЭС запрещено. При этом в законодательстве РФ до сих пор отсутствует определение понятия "прямоточная система технического водоснабжения".

Комитетом по энергетике уже проводил круглый стол, по итогам которого предлагал Правительству РФ рассмотреть вопрос о дополнении Водного кодекса РФ определениями "прямоточная система водоснабжения" и "оборотная система водоснабжения", исключении из него запрета проектирования прямоточных систем технического водоснабжения для АЭС и ТЭС. Существует и аналогичная инициатива Министерства энергетики РФ. Представители атомной отрасли просят еще раз обратить внимание Правительства на необходимость скорейшего решения вопроса.

Подводя итоги деловой поездки, Павел Завальный поблагодарил ГК "Росатом" за предоставленную депутатам возможность увидеть новейшие объекты, самые передовые ядерные энергетические технологии в действии. Он еще раз подчеркнул, что динамичное развитие атомной энергетики является одним из основных условий обеспечения энергетической безопасности государства, улучшения структуры топливно-энергетического баланса, сохранения Россией технологического лидерства в данной области глобального разделения труда, ускоренного развития экономики нашей страны.