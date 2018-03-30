Энергетики Хабаровского края поделились планами на 2018 год

На заседании коллегии Комитета правительства Хабаровского края по развитию ТЭК предприятия энергетического комплекса подвели итоги работы в 2017 году и представили задачи на текущий год. О результатах отчетного периода и ближайших планах филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" участникам совещания доложил директор Александр Бакай.

В 2017 году филиал в 100-процентном объеме выполнил ремонтную кампанию, работы в рамках инвестиционной программы в денежном выражении перевыполнены почти на 3 % и составили 714 млн рублей. По вводу новых объектов в финансовом отношении также отмечается превышение на 15%. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года существенно возросло количество заключенных договоров на технологическое присоединение к сетям ДРСК: рост составил 17 процентов.

В 2018 году хабаровский филиал АО "ДРСК" планирует завершить реконструкцию подстанций Комсомольска-на-Амуре – ПС 110/10 кВ "Береговая" и 35/10 кВ "Городская", электрификацию площадки "Холдоми" (ТОР "Комсомольск"), а также подготовить проектно-сметную документацию по организации электроснабжения ТОР "Николаевск".

Наряду с положительной динамикой в производственной сфере директор энергокомпании отметил ряд вопросов, решение которых находится в плоскости взаимодействия с законодательными органами. Главный из них – технологическое присоединение по льготной ставке. В связи с расширением льготной категории заявителей значительно увеличиваются расходы энергетиков на исполнение своих обязательств. По оценке Александра Бакая, затраты хабаровского филиала АО "ДРСК" превысят полученные от заявителей средства минимум в сто раз: с начала года компания заключила 23 договора, в соответствии с ними заявители оплатят подключение на сумму 920 тыс. рублей. Однако ориентировочные затраты сетевой организации по исполнению договорных обязательств превысят 90 миллионов рублей.

Наличие проблемы подтвердил присутствующим на заседании Коллегии депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Борис Гладких. Депутат выразил готовность оказать содействие в ее решении, которое предстоит совместно выработать энергетикам и власти.