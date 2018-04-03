Энергетики обращают внимание на нюансы начислений платежей за отопление и горячую воду в зимне-весенний период

В начале апреля жители Перми получили квитанцию за услуги отопления и горячего водоснабжения за март. Энергетики теплоснабжающего предприятия ООО "Пермская сетевая компания" и Пермского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" обращают внимание на сезонные факторы 2018 года, которые оказали влияние на порядок расчетов. Так, суммы начислений в платежном документе сопоставимы с цифрами в квитанции за февраль. Это связано с периодами похолодания, зафиксированными в отопительном периоде 2017-2018.

Отметим, что мартовская квитанция сформирована за даты, включающие последнюю декаду февраля и первые две декады марта. Помимо морозных дней окончания февраля, в первой половине марта порядка 5-7 дней отмечалось падение температуры наружного воздуха до -20 градусов. Именно эти дни вошли в расчетный период.

"Понижение температуры в конце февраля-начале марта сказалось на графике отпуска теплоносителя с ТЭЦ, так как для поддержания нормативной температуры в квартирах пермяков потребовалось увеличить объем поставляемой в дома теплоэнергии. – отмечает директор по продажам Пермского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Алексей Комаров. – Таким образом, мартовская "платежка" за тепло сравнима по размеру с февральской".

По прогнозу синоптиков, в апреле температура наружного воздуха достигнет плюсовых значений. Соответственно изменится и график отпуска тепла - теплопотребление зданий будет скорректировано в сторону уменьшения, что, в свою очередь, отразится и на платежах за отопление.

Энергетики напоминают, что в жилом доме можно оптимизировать потребление тепла и платежи за ресурсы, в том числе, за счет регулировки теплопринимающих установок и наладкой внутридомовых сетей. Такие мероприятия обязана проводить организация, обслуживающая здание – УК или ТСЖ. В числе эффективных мер – применение сужающих устройств и погодозависимой автоматики. Также на эффективность расхода энергоресурса влияет готовность жилого дома к зиме, за которую тоже отвечают УК и ТСЖ.

По вопросам, связанным с начислением платежей, жители могут обращаться по телефонам, указанным в квитанциях. Консультации можно получить по телефону call-центра 8 800 700 18 46 (звонок бесплатный).

