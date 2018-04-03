ФРП одобрил займы почти на 1 млрд руб. для шести проектов

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил шесть займов на проекты в Ленинградской, Новосибирской, Тульской, Омской, Тюменской и Свердловской областях. Общая стоимость их реализации превысит 1,9 млрд рублей, из которых займы ФРП составят 964 млн руб.

Тульскому предприятию "Полема" одобрен заём в размере 499 млн руб. по программе "Станкостроение". Предприятие наладит выпуск заготовок из прессованного металлического порошка, которые используются при производстве станков, а также в других отраслях промышленности. Сегодня российский рынок испытывает потребность в заготовках из порошковых сталей, которые не выпускаются отечественными производителями, а закупаются в полном объёме за рубежом, в основном в Европе.