Крупнейшие застройщики обсудят применение кабелей с алюминиевыми сплавами на своих объектах

В рамках утвержденного Правительством РФ плана мероприятий по стимулированию спроса на продукцию высоких переделов из алюминия №9311п-П9, утвержденного Правительством РФ 28.11.2016 г., а также поручения Президента РФ Путина В.В. от 16.01.2018 г. по разработке мер обеспечивающих объем ежегодного жилищного строительства к 2025 году до 125 млн кв. м, 10 апреля 2018 года Алюминиевая Ассоциация организует конференцию на тему "Инновационные кабели с алюминиевыми сплавами – инструмент снижения стоимости строительства", которая будет проходить в здании Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве.

Предпосылками для проведения конференции стало вступление в силу Приказа Министерства энергетики № 968 от 16 октября 2017 г., который разрешает использование кабельных изделий с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава в жилых и административных зданиях, а также освоение данной продукции рядом крупнейших кабельных заводов России.



На конференции выступят специалисты крупнейших строительных и девелоперских компаний, которые расскажут об опыте применения кабельных изделий с алюминиевым сплавом 8-ой серии в жилищном строительстве. О готовности кабельной промышленности России к поставкам инновационных кабелей и решений расскажут ведущие производители – "Ункомтех", "Москабель", "Камский кабель", а также Российская Ассоциация Электротехнических Компаний и Ассоциация "Электрокабель". Участие в конференции подтвердили ведущие производители элетроустановочных изделий, федеральные дистрибьюторы, Департамент градостроительной политики г. Москвы.

Посещение данной конференции осуществляется только при предварительной регистрации, которая осуществляется на сайте Алюминиевой Ассоциации в разделе "Мероприятия": http://www.aluminas.ru/events.

Портал RusCable.Ru, центральный информационный отраслевой ресурс, получил эксклюзивное право на освещение мероприятия.

Программа конференции

11:00 – 11:30

Регистрация участников, общение, приветственный кофе

11:30 – 11:40

Приветственное слово Председателя Алюминиевой Ассоциации (Трищенко В.И.)

Сессия 1

11:40 – 12:00

Предпосылки разработки нового сплава 8 серии. Изменение законодательства. Программа реновации Москвы. (Куликов И./ Лядов Ю.)

12:00 – 12:15

Инновационные кабельные изделия из сплавов 8 серии до 1 кВ (Ункомтех)

12:15 – 12:30

Инновационные кабельные изделия из сплавов 8 серии более 1 кВ (Москабель)

12:30 – 12:45

Опыт и организация входного контроля на объектах строительства. (Ассоциация Электрокабель, Кабель без опасности)

12:45 – 13:15

Кофе-брейк. Общение.

Сессия 2

13:15 – 13:30

Комплексная комплектация объектов строительства. (Российская Ассоциация Электротехнических Компаний)

13:30 – 13:50

Опыт применения инновационных кабельных изделий из сплавов 8 серии («Лидер Девелопмент», "Главстрой-СПб" Филиал в Московской области, «Группа Компаний ПИК»)

13:50 – 14:00

Открытая дискуссия. Вопросы.