Крупнейшие застройщики обсудят применение кабелей с алюминиевыми сплавами на своих объектах

Инновационные кабели с алюминиевыми сплавами
3 апреля 2018, 14:50
Рубрика: Новости портала
Метки: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ, КОНФЕРЕНЦИЯ, КАБЕЛЬ, ПРОВОД, КАБЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ
В рамках утвержденного Правительством РФ плана мероприятий по стимулированию спроса на продукцию высоких переделов из алюминия №9311п-П9, утвержденного Правительством РФ 28.11.2016 г., а также поручения Президента РФ Путина В.В. от 16.01.2018 г. по разработке мер обеспечивающих объем ежегодного жилищного строительства к 2025 году до 125 млн кв. м, 10 апреля 2018 года Алюминиевая Ассоциация организует конференцию на тему "Инновационные кабели с алюминиевыми сплавами – инструмент снижения стоимости строительства", которая будет проходить в здании Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве.
Предпосылками для проведения конференции стало вступление в силу Приказа Министерства энергетики № 968 от 16 октября 2017 г., который разрешает использование кабельных изделий с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава в жилых и административных зданиях, а также освоение данной продукции рядом крупнейших кабельных заводов России.
На конференции выступят специалисты крупнейших строительных и девелоперских компаний, которые расскажут об опыте применения кабельных изделий с алюминиевым сплавом 8-ой серии в жилищном строительстве. О готовности кабельной промышленности России к поставкам инновационных кабелей и решений расскажут ведущие производители – "Ункомтех", "Москабель", "Камский кабель", а также Российская Ассоциация Электротехнических Компаний и Ассоциация "Электрокабель". Участие в конференции подтвердили ведущие производители элетроустановочных изделий, федеральные дистрибьюторы, Департамент градостроительной политики г. Москвы.
Посещение данной конференции осуществляется только при предварительной регистрации, которая осуществляется на сайте Алюминиевой Ассоциации в разделе "Мероприятия": http://www.aluminas.ru/events.
Портал RusCable.Ru, центральный информационный отраслевой ресурс, получил эксклюзивное право на освещение мероприятия.
11:00 – 11:30
Регистрация участников, общение, приветственный кофе
11:30 – 11:40
Приветственное слово Председателя Алюминиевой Ассоциации (Трищенко В.И.)
Сессия 1
11:40 – 12:00
Предпосылки разработки нового сплава 8 серии. Изменение законодательства. Программа реновации Москвы. (Куликов И./ Лядов Ю.)
12:00 – 12:15
Инновационные кабельные изделия из сплавов 8 серии до 1 кВ (Ункомтех)
12:15 – 12:30
Инновационные кабельные изделия из сплавов 8 серии более 1 кВ (Москабель)
12:30 – 12:45
Опыт и организация входного контроля на объектах строительства. (Ассоциация Электрокабель, Кабель без опасности)
12:45 – 13:15
Кофе-брейк. Общение.
Сессия 2
13:15 – 13:30
Комплексная комплектация объектов строительства. (Российская Ассоциация Электротехнических Компаний)
13:30 – 13:50
Опыт применения инновационных кабельных изделий из сплавов 8 серии («Лидер Девелопмент», "Главстрой-СПб" Филиал в Московской области, «Группа Компаний ПИК»)
13:50 – 14:00
Открытая дискуссия. Вопросы.