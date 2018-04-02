"Ленэнерго" провело противоаварийные учения в Ленинградской области

Во вторник, 3 апреля 2018 года, ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") провело учения по ликвидации технологических нарушений на электрических сетях в неблагоприятных погодных условиях. Цель учений – проверка готовности "Ленэнерго к проведению аварийно-восстановительных работ на объектах электросетевого комплекса Ленинградской области в пожароопасный и грозовой период 2018 года.

Согласно легенде учений, в Ленинградской области объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра достигают 20 метров в секунду. В результате стихии в городе Кириши обесточены более 28 тысяч человек, в том числе социально-значимые объекты: больницы, детские сады, школы. В деревне Бор Киришского района происходит возгорание на трансформаторной подстанции. В зоне отключения оказываются более 600 человек.

Для устранения последствий технологических нарушений на базе ситуационно-аналитического центра "Ленэнерго" созван Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения Ленинградской области. В связи с неблагоприятными погодными условиями в "Ленэнерго" введен Особый режим работы.

Для оперативного восстановления электроснабжения специалисты филиала "Тихвинские электрические сети" доставили и подключили резервные источники снабжения электроэнергией. Пожар ликвидируют силами пожарного расчета МЧС России. После тушения возгорания бригады "Ленэнерго" полностью восстанавливают подачу электроэнергии потребителям.

В совместном учении приняли участие представители Комитета по топливно-энергетическому комплексу, ГУ МЧС России по Ленинградской области, администрация Киришского муниципального района. Практические действия отработал филиал "Ленэнерго" "Тихвинские электрические сети". Для оказания помощи в устранении аварийных повреждений были привлечены силы АО "ЛОЭСК" и филиала "Ленэнерго" "Новоладожские электрические сети".