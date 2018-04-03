Нижегородский филиал "Т Плюс" усилил контроль за качеством волжской воды

Сормовская ТЭЦ Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" усилила контроль за качеством речной воды, используемой в технологическом процессе станции. Со 2 апреля на станции организован ежедневный отбор проб исходной воды, а также постоянное визуальное наблюдение за состоянием волжской акватории в районе станции. Это вызвано начавшимся подъемом уровня воды в реке Волге и обнаружением нефтяных пятен на ее поверхности вблизи и выше по течению водозабора ТЭЦ.

Появление нефтепродуктов в виде нефтяных пятен и радужных разводов в волжской воде отмечается практически ежегодно во время весеннего подъема воды. В связи с этим Нижегородский филиал "Т Плюс" неоднократно обращался в Департамент Росприроднадзора по ПФО с просьбой принять меры для установления источника загрязнения акватории реки Волги нефтепродуктами.

Превышения норматива содержания нефтепродуктов в исходной воде по результатам анализов в текущем году не наблюдалось, но само их появление вызывает тревогу энергетиков. Речная вода используется для охлаждения конденсаторов турбин и вспомогательного оборудования ТЭЦ и в процессе подготовки химобессоленной воды для подпитки энергетических котлов. Высокое содержание нефтепродуктов в исходной воде может вызвать нарушения в работе тепломеханического оборудования и водно-химического режима станции, а при содержании нефтепродуктов выше 0,3 мг/л возникает необходимость останова основного энергетического оборудования и установки химического обессоливания. Это может привести к ограничениям либо полному прекращению теплоснабжения жителей Сормовского, Канавинского и Московского районов г. Нижнего Новгорода.