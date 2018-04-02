РусГидро заключило кредитное соглашение с Банком ВТБ

ПАО "РусГидро" и Банк ВТБ (ПАО) подписали соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии на 15 лет с лимитом задолженности 30 млрд рублей. Соглашение заключено по результатам открытого конкурса, итоги которого были подведены РусГидро в конце 2017 года.

Соглашение дает право РусГидро в любой момент в течение срока его действия обратиться в Банк ВТБ за кредитом и в короткие сроки осуществить привлечение кредитных ресурсов. Параметры кредита будут определяться в момент привлечения.

"Группа ВТБ и компании Группы РусГидро имеют многолетний опыт эффективного сотрудничества как в части успешно проведенных сделок, так и в части кредитования. Уверен, что заключенное сегодня соглашение об открытии кредитной линии позволит обеспечить потребность РусГидро в заемных средствах на выгодных для компании условиях", - отметил Председатель Правления – Генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов.

Первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев отметил: "Группа ВТБ рада предоставить нашему давнему партнеру холдингу РусГидро весь спектр своих банковских и финансовых услуг и продуктов. Уверены, что наше эффективное взаимодействие с холдингом положительно влияет на развитие российской энергетической отрасли в целом".