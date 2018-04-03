В "Каббалкэнерго" показали студентам настоящую работу энергетика

Энергетики филиала МРСК Северного Кавказа - "Каббалкэнерго" (входит в ГК "Россети") организовали экскурсию для студентов 2-3 курсов, обучающихся по специальности "Электрические станции, сети и системы" в Кабардино-Балкарском колледже "Строитель" в г. Нальчик.

Будущие электромонтеры вначале прошли обязательный инструктаж, прослушали лекцию по электробезопасности, им продемонстрировали защитные средства энергетиков, провели мастер-класс в оказании первой помощи человеку на примере учебного манекена-тренажера "Гоша".

Заместитель главного инженера - руководитель группы производственной безопасности и производственного контроля Марина Василенко рассказала про учебный полигон в Черекском районе, где воссоздана типовая картина схем распределительных сетей и где проходят обучение и тренировки энергетики. Значительное время было уделено тому, что делать в случае обрыва провода, почему нельзя приближаться к энергообъектам, что случается с человеком, попавшим под напряжение, и, самое главное, как избежать электротравм.

Студентов обучили правилам оказания первой медицинской помощи, чтобы полученные навыки и умения они смогли использовать не только в ходе производственной практики, но и в жизни. В качестве подарков они получили тематические расписания занятий и брошюры по правилам электробезопасности.

"Наши ребята – будущие электрики, так что урок оказался чрезвычайно полезным с точки зрения профопределения. А информация о правилах электробезопасности, поведения вблизи энергообъектов из уст энергетиков прозвучала очень убедительно",- прокомментировал преподаватель по специальным дисциплинам колледжа "Строитель" Владимир Тарапата.

Профориентационную эстафету подхватила заместитель начальника Диспетчерской службы – начальник отдела электрических режимов Надежда Коробихина. Студенты знакомились со спецификой работы в отрасли, с профессиями сотрудников компании, с работой диспетчерского щита и диспетчерской службы – мозгового центра энергокомпании. Сюда стекается вся информация о состоянии подстанций, воздушных линий электропередачи и энергообъектов. Студенты с интересом слушали рассказ об управлении работой энергосистемы для обеспечения надежного энергоснабжения региона, электрических режимах, ответственности, которую круглосуточно несут диспетчеры.

Информация специалистов вызвала множество конкретных вопросов студентов, что стало дополнительным подтверждением: свою профессию энергетики выбирают осознанно, взвешивая все "за" и "против".

Завершающим этапом стало посещение подстанции "Нальчик-110", о характеристиках и назначении которой рассказали начальник Нальчикской группы подстанций Анзор Гурижев и электромонтер по обслуживанию Залим Сомгуров. Студенты узнали о многолетней истории крупнейшего питающего центра и современных технологиях, которые использовались при его реконструкции.

Студенты познакомились с работой сложного оборудования, конструкцией трансформаторов и сетей. Узнали, как соблюдаются правила техники безопасности при подготовке и выполнении работ. Были осмотрены оперативный пункт управления подстанцией, открытое и закрытое распределительные устройства, студенты оценили оснащение энергоэффективным оборудованием релейной защиты и противоаварийной автоматики на микропроцессорной базе. Участники экскурсии смогли познакомиться с производственными процессами подстанции, задать интересующие вопросы и получить ответы в рамках освоения специальности.

"Мы впервые побывали в энергокомпании, в службах, на подстанции, посмотрели, как все устроено. Кажется, все просто в восторге от производства. Подобные встречи помогают видеть работу изнутри, а не только в теории за партами, и понять, какой высокопрофессиональный, напряженный, ответственный и самоотверженный труд у энергетиков, которым порой приходится работать в очень непростых условиях", - прокомментировал мероприятие Владимир Тарапата.

С ним согласилась преподаватель Тамара Кагермазова. "Для молодых людей важно участвовать в таких встречах. Сегодня они познакомились с работой энергетика. Надеюсь, поняли, насколько важно постоянно приобретать новые знания и повышать уровень своего образования, чтобы стать настоящими специалистами. Использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий способствует развитию воспитательного компонента, общих и профессиональных компетенций.

Внеаудиторная работа, совмещенная с теоретическими знаниями, позволит достичь положительных результатов", - сказала она.

Встречи энергетиков со студентами и школьниками давно стали традиционными. Задача таких мероприятий – объединить поколения, познакомить ребят с профессией. Подобные экскурсии – не только ключевое мероприятие по профориентации, профилактике стороннего травматизма, но и одно из направлений кадровой политики филиала "Каббалкэнерго", нацеленной на привлечение на предприятие молодых перспективных кадров.