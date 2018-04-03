Адыге-Хабльские РЭС филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" награждены за эффективную работу по снижению потерь

По итогам работы в снижении уровня потерь электроэнергии в сетях Адыге-Хабльские РЭС филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" заняли третье место среди всех районных и городских электрических сетей филиалов и управляемых обществ МРСК Северного Кавказа (входит в ГК "Россети").

В торжественной обстановке диплом за III место и памятный приз – часы с логотипами ПАО "Россети" и МРСК Северного Кавказа, начальнику Адыге-Хабльских РЭС Хусину Шутукову вручил директор филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" Владимир Халюзин.

Оглашая приказ МРСК Северного Кавказа о награждении, Владимир Халюзин отметил, что третье место среди более ста районных и городских электросетей филиалов и управляемых обществ компании – это очень достойный результат, который достигнут благодаря сплоченной, профессиональной и добросовестной работе всего коллектива Адыге-Хабльских РЭС.

Специалисты РЭС обслуживают более 20 населенных пунктов двух районов республики – Адыге-Хабльского и Ногайского. Для достоверного учета электроэнергии, что является одним из эффективных способов снижения потерь электроэнергии в сетях, ежемесячно они проверяют более 9,5 тысячи абонентов частного сектора и юридических лиц, ведут своевременную актуализацию баз данных о потребителях электроэнергии, проводят анализ потребления электроэнергии по отдельным участкам электросетей, что позволяет выявлять безучетное энергопотребление.

Благодаря этой работе по итогам 2017 года уровень потерь электроэнергии в Адыге-Хабльских РЭС составил 17,51 %, что меньше планового задания почти на 1 %, а без учета полезного отпуска электроэнергии по прямым фидерам потери составили 17,6 %, что является одним из лучших показателей среди подразделений не только филиала "Карачаево-Черкесскэнерго", но и других филиалов и управляемых обществ МРСК Северного Кавказа. Эти результаты достигнуты несмотря на то, что в структуре потребителей РЭС преобладает в основном частный сектор, где традиционно фиксируется наиболее высокий уровень потерь электроэнергии в сетях и практически отсутствуют потребители промышленного сектора, так называемые "безпотерьные" фидеры.



Директор филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" Владимир Халюзин поздравил весь коллектив Адыге-Хабльских РЭС с заслуженной наградой и пожелал им не сбавлять темпов работы в данном направлении.