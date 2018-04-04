Китай сократит импорт меди, но увеличит собственное производство

По данным китайской исследовательской компании Antaike, подразделения China Nonferrous Metals Industry Association, в 2018 г. темпы роста национального потребления рафинированной меди снизятся до 3,3% по сравнению с 4,2% в 2017 г. Общий объем видимого спроса составит при этом 11,1 млн. т.

Благодаря вводу в строй новых мощностей производство рафинированной меди в Китае в текущем году прибавит 4,3% и достигнет 8,35 млн. т. Соответственно китайские компании увеличат на 3,7%, до 4,5 млн. т, импорт меди в концентрате.

В то же время, китайский импорт чистого металла сократится на 7,5% по сравнению с 3,243 млн. т в 2017 г. и составит около 3,0 млн. т. Кроме того Китай уменьшит ввоз медного лома из-за ужесточения экологических стандартов в стране.

Как отмечает Antaike, основные риски в мировой медедобывающей отрасли в текущем году будут связаны с трудовыми конфликтами. По оценкам компании, в настоящее время переговоры между работниками и администрацией ведутся примерно на 20 медных рудниках в различных странах. Если на крупных предприятиях в Перу и Чили дело завершится забастовками, это может привести к краткосрочным дефицитам концентрата и скачкам цен на медь.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"