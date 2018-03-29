Количество подключений к электросетям "Мособлэнерго" увеличилось на 23%

Количество подключений к электросетям "Мособлэнерго" в 2017 году увеличилось на 23% по сравнению с 2016 годом, - об этом заявил министр энергетики Подмосковья Леонид Неганов, в ходе прошедшей расширенной Коллегии областного министерства. Главной темой встречи стали вопросы внедрения энергоэффективных технологий, улучшения освещенности населенных пунктов и автодорог Подмосковья, а также повышения доступности и прозрачности процедуры технологического присоединения.

По словам министра, в 2017 году "Мособлэнерго" выполнило свои обязательства по подключению к электросетям на 11,5 тысячах объектах и выдало мощность свыше 265 МВт. При этом, средний срок присоединения заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с нагрузкой до 150 кВт за 2017 год составил 64 дня.

"Одной из приоритетных задач, поставленной губернатором, является развитие в регионе благоприятного инвестиционного климата. Ключевое направление этой работы – обеспечение доступности подключения к энергетической инфраструктуре. Сейчас подключение потребителей к электрическим сетям в Подмосковье осуществляется в среднем за 77 дней. Еще в 2013 году этот показатель составлял более 200 дней. Работа по сокращению сроков и повышению прозрачности процедур техприсоединения будет продолжена и в дальнейшем", – подчеркнул Дмитрий Пестов.

В ходе Коллегии был заслушан доклад Министерства энергетики Подмосковья по итогам работы ТЭК региона в 2017 году и задачах на 2018 год. Также об итогах года и планах на ближайшую перспективу доложили руководители энергокомпаний.

Среди основных достижений "Мособлэнерго" отмечено повышение качества и надежности электроснабжения потребителей региона благодаря завершению основного этапа консолидации электросетевых активов. 61 муниципальное образование поддержало проект объединения и передало сети в областную собственность и дальнейшее управление АО "Мособлэнерго".

"Переданные электросети мы оперативно включили в программы капитального ремонта и строительства. По итогам 2017 года "Мособлэнерго" отремонтировало 267 км ЛЭП, 844 единиц оборудования. В рамках инвестиционной деятельности предприятие построило в Подмосковье 416 км кабельных и воздушных линий электропередачи, ввело 115 МВА дополнительной трансформаторной мощности", - рассказал первый заместитель генерального директора АО "Мособлэнерго" Алексей Астапов.

В Коллегии министерства энергетики Московской области приняли участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Юрий Липатов, заместитель председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, министр энергетики Московской области Леонид Неганов, представители Мособлдумы, энергетических компаний, Ростехнадзора и главы органов местного самоуправления.

В завершении мероприятия благодарственными письмами и почетными грамотами были награждены лучшие сотрудники отрасли и представители муниципальных администраций, курирующие вопросы ТЭК. Почетным званием "Заслуженный энергетик Московской области" награждена заместитель директора по развитию и реализации услуг Мытищинского филиала АО "Мособлэнерго" Людмила Глухова.