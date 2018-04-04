Команда Чебоксарской ТЭЦ-2 заняла первое место по итогам соревнований профмастерства среди энергетиков "Т Плюс"

Команда Чебоксарской ТЭЦ-2 филиала "Марий Эл и Чувашии" Т Плюс заняла первое общекомандное место во втором этапе соревнований профессионального мастерства оперативного персонала теплоэнергетических станций компании "Т Плюс", прошедших с 28 по 30 марта 2018 года в Чебоксарах.

За победу в соревнованиях боролись семь коллективов из 5 регионов страны – Чебоксарской ТЭЦ-2, Новочебоксарской ТЭЦ-3, Йошкар-Олинской ТЭЦ-2, Пензенской ТЭЦ-1, Саранской ТЭЦ-2, Ульяновской ТЭЦ-1 и Ульяновской ТЭЦ-2. В общей сложности в профессионализме состязались более 50 энергетиков – по восемь участников каждой команды.

В рамках девяти заявленных испытаний они проходили проверку на знание нормативной документации, на компьютерных тренажерах демонстрировали мастерство ведения технологического процесса в штатном режиме и действия в аварийной ситуации. Осуществляли пуск оборудования из горячего состояния, ликвидировали возгорания, оказывали доврачебную помощь пострадавшему и т.д.

Действия участников соревнований на каждом этапе оценивались судейской бригадой, в состав которой вошли как представители филиала "Марий Эл и Чувашии" Т Плюс, так и коллеги из других регионов.

В итоге лучший общий результат показала команда "СИРИУС" Чебоксарской ТЭЦ-2. Победители примут участие в финальном этапе соревнований "Т Плюс" в Самаре.

Второе место заняла команда "ЙОШКИН МЕГАВАТТ" Йошкар-Олинской ТЭЦ-2, третье - энергетики "220 ВОЛЬТ" Саранской ТЭЦ-2.

В индивидуальном первенстве победителями стали:

лучшим по профессии "начальник смены электростанции" - Дмитрий Гришаев, Пензенская ТЭЦ-1;

лучшим по профессии "начальник смены котлотурбинного цеха" - Евгений Екимов, Чебоксарская ТЭЦ-2;

лучшим по профессии "начальник смены электрического цеха" - Сергей Уткин, Пензенская ТЭЦ-1;

лучшим по профессии "начальник смены химического цеха" - Мария Щербакова, Чебоксарская ТЭЦ-2;

лучшим по профессии "начальник смены цеха тепловой автоматики и измерений" - Андрей Киселев, Саранская ТЭЦ-2;

лучшим по профессии "машинист котельного оборудования" - Дмитрий Егоров, Чебоксарская ТЭЦ-2;

лучшим по профессии "машинист турбины" - Евгений Капустин, Новочебоксарская ТЭЦ-3.

"Компания "Т Плюс" стремится к постоянному профессиональному росту своих сотрудников. Соревнования профмастерства, как одна из форм работы с персоналом в данном направлении, позволяет работникам приобретать новый опыт и знания, повышает их стремление к собственному развитию. Уверен, что все умения и навыки, которые сотрудники ТЭЦ продемонстрировали в ходе прошедших испытаний, послужат на благо общему делу – обеспечению качественного и надежного энергоснабжения потребителей", - отметил на церемонии награждения директор филиала "Марий Эл и Чувашии" Т Плюс Андриан Тимофеев.