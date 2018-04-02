Круглый стол "Перспективы развития тепловой генерации"

Интервью на RusCable.Ru
Генеральный директор ООО "Камский кабель" Владимир Пономарев
4 апреля 2018, 14:12
Рубрика: Анонсы
Метки: РМЭФ-2018
Приглашаем Вас принять участие в круглом столе "Перспективы развития тепловой генерации", который пройдёт в рамках Российского международного энергетического форума (РМЭФ).
Дата проведения: 25 апреля
Время проведения: с 14:00 до 16:00
Организаторы: Ассоциация "Совет производителей энергии", ООО "Газпром энергохолдинг", Комитет Российского союза промышленников и предпринимателей по энергетической политике и энергоэффективности.
Цель круглого стола – обсуждение предстоящей комплексной программы модернизации ТЭС для надежного снабжения потребителей электроэнергией, в том числе:
эффективных механизмов проведения модернизации тепловой генерации
первоочередные шаги в этом направлении
прогнозируемые результаты
готовы ли компании отечественного энергомашиностроения обеспечить обновление энергомощностей.
Ознакомиться с программой
К участию приглашены представители Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциации "Совет производителей энергии", Ассоциации "НП Совет рынка", энергетических компаний и банков.
Участие в конференции предусмотрено для делегатов РМЭФ-2018.
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