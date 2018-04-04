Наиболее острые вопросы обсудили в Алагирских РЭС филиала "Севкавказэнерго"

Встреча с трудовым коллективом директора филиала МРСК Северного Кавказа – "Севкавказэнерго" Казбека Закаева прошла в Алагирских районных электрических сетях (РЭС). В рамках небольшого совещания руководство филиала обсудило с сотрудниками подразделения проблемные вопросы, с которыми встречаются энергетики в повседневной работе.

Это единственный район в республике, где на базе МРСК Северного Кавказа (входит в ГК "Россети") была проведена консолидация электросетевого хозяйства. С 2015 года к зоне ответственности Алагирских РЭС прибавился город Алагир и горный поселок Фиагдон. На тот момент, по оценке специалистов, потери электроэнергии в сетях находились на уровне 41 процента.

Одной из причин таких результатов называлась запущенность и изношенность городских электросетей прежним собственником.



Благодаря усиленной работе коллектива РЭС, состоящего из 84 сотрудников, сложную ситуацию удалось переломить. По итогам 2017 года потери в электросетях уже снижены до 23 процентов.

Директор филиала "Севкавказэнерго" Казбек Закаев отметил успешное прохождение Алагирских РЭС осенне-зимнего периода и поблагодарил коллектив за работу. Энергетики рассказали руководителю об особенностях района электрических сетей, обсудили проблемы учета электроэнергии, сложности работы в горных поселках, которых в районе немало. Зачастую проблемы создают дачники, отгораживая прилегающую территорию земельных участков таким образом, что линии электропередачи и опоры оказываются за высокими заборами. Тем самым ограничивается доступ к энергообъектам, и нет возможности проведения ремонтных работ. Подобные случаи, по словам энергетиков, встречаются в селении Рамоново, в горных поселках Фиагдон и Гусара.

В ходе живого диалога затрагивались десятки вопросов, касающиеся выполнения ремонтных работ, программы по снижению потерь электроэнергии, обеспечения спецтехникой, оргтехникой.



Специалисты Алагирских РЭС обратились к руководству с просьбой о дополнительном выделении самонесущего изолированного провода (СИП) для замены оголенных проводов в населенных пунктах, где уровень потерь в сетях превышен. Как отметил начальник РЭС Ибрагим Улубиев, проблемных участков немало в городе Алагире. К примеру, линии электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью 6,2 км отходящие от двух фидеров, которые обеспечивают электроснабжение улиц в центре города: Октябрьская, Ленина, Комсомольская, Братьев Кесаевых, находятся в ветхом состоянии. Необходима полная замена оголенного провода ВЛ на СИП и 36 опор.

В ходе беседы сотрудники РЭС обозначили и необходимость в поставке приборов учета, попросили оргтехнику.

Казбек Закаев отметил, что все вопросы будут решены в ближайшее время. СИП 0,4 кВ будет выделен в необходимом количестве, его необходимо направить, в первую очередь, на более проблемные участки.

Руководитель энергокомпании обратил внимание энергетиков РЭС на необходимость усиления рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению неучтенного потребления электроэнергии и на технологические мероприятия, которые напрямую оказывают влияние на снижение потерь электроэнергии.

Подобные встречи директора филиала МРСК Северного Кавказа - "Севкавказэнерго" Казбека Закаева с коллективами планируются проводить регулярно и в других районных подразделениях, как наиболее эффективный метод повышения результативности работы как в борьбе с хищениями электроэнергии, так и реализации технических мероприятий.