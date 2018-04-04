Новой школе в г. Дно будет обеспечено резервное электроснабжение

Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" выделит дополнительно 210 кВт мощности новой школе в г. Дно на ул. Дзержинского. Электроснабжение детского образовательного учреждения будет осуществляться по второй категории надежности. В этом случае сетевая инфраструктура предполагает питание по основной и резервной схемам от двух независимых распредустройств 10 кВ.Для создания резервной схемы, которую разработали специалисты "Псковэнерго", будет построена двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 кВ и проложены кабельные линии, общей протяженностью 1100 метров.Прежняя школа № 50 в г. Дно была построена в 1928 году, до закрытия в конце прошлого года в ней обучались более 340 ребят. По сообщениям пресс-службы Администрации Псковской области, новая школа на 500 мест будет построена по типовому проекту в соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса. Здание будет трехэтажным, общей площадью более 8 тыс. кв. метров. Помимо учебных классов в школе будет столовая, актовый зал на 200 человек, трудовые мастерские, медицинский блок, библиотека с читальным залом и книгохранилище, спортивный зал. Объект должен быть сдан 1 сентября 2019 года.