Поздравление Павла Ливинского с 5-летием компании "Россети"

Дорогие коллеги, друзья!

Поздравляю вас с пятилетней годовщиной компании "Россети"!

Обычно по случаю подобных дат принято подводить итоги, вспоминать о проделанной работе, давать оценки. Мне бы хотелось сказать о будущем.

Наша компания сегодня обладает колоссальными возможностями и потенциалом, чтобы совершить настоящий технологический прорыв.

Профессиональные компетенции и навыки наших работников, производственные традиции и преемственность, нацеленность на результат и готовность к внедрению самых передовых решений, - это те неотъемлемые составляющие, которые у нас есть, чтобы двигаться вперед.

Нашими предшественниками и нами проделана огромная работа. Сегодня "Россети" присутствуют в 80 регионах, управляют почти 80% распределительных сетей и 90% магистральных перетоков. У нас отличная база для дальнейшей консолидации сетевого комплекса, использования эффекта масштаба.

Перед нами стоят грандиозные вызовы! И нам уже сегодня нужно думать о завтрашнем дне, о том, какой будет электроэнергетика через 5, 10, 50 лет.

Я хочу напомнить вам слова нашего лидера, Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который уделяет особое внимание вопросам цифровизации экономики.

"По всей стране на цифровой режим работы должны перейти системы электроэнергетики. С помощью так называемой распределенной генерации нужно решить вопрос энергоснабжения удаленных территорий. Предстоит внедрить новые технологии генерации, хранения и передачи энергии", - подчеркнул Президент в своем послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года.

Цифровизация электросетей предложена компанией в качестве основы новой Стратегии развития холдинга до 2030 года. Отмечу, что мы стали первыми, кто вышел с конкретными предложениями в этой области. И наши идеи были поддержаны руководителями нашего государства. А это означает, что впереди нас ждет большая и очень ответственная работа.

Выход на новый уровень технологической эффективности, предлагаемый нами, - это возможность ответить вызовам современной мировой энергетики и стать лучшей электросетевой компанией в мире.

Еще раз подчеркну, будущее необходимо строить сегодня.

Я от всей души желаю всем нам удачи, новых ярких побед, а нашим близким – доброго здоровья и благополучия!

С праздником вас! С днем компании "Россети"! Только вперед! Только вместе!

Павел Ливинский