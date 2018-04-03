Приморские электрические сети помогли восстановить ЛЭП после пожара в с. Зеркальное

Бригады Приморских электрических сетей (АО "ДРСК", Дальневосточная распределительная сетевая компания) оказали помощь в восстановлении работы системы водоснабжения села Зеркальное Кавалеровского района, пострадавшей в результате пожара. Напомним, во время пожара в селе Зеркальное пламя уничтожило несколько жилых домов и хозпостроек.

Также огнем была повреждена линия электропередачи 0,4 кВ, обеспечивающая работу водонапорной башни. Сгорели 4 опоры, повреждено около 400 метров провода, принадлежащих администрации. Бригады филиала "Приморские электрические сети" совместно с администрацией выполнили ремонтрые работы и восстановили электроснабжение.

- Весь период тушения мы тесно работали с пожарными и администрацией поселения. Для безопасной работы по тушению было полностью отключено электроснабжение в Зеркальном. Включение выполняли поэтапно по согласованию с пожарной службой, - рассказывает директор СП "Северные электрические сети" Сергей БАЛАДИН. – Огонь быстро выводит из строя высоковольтные линии и становится причиной длительного нарушения электроснабжения, поэтому мы оказали поддержку коллегам и помогли востановить подачу электроэнергии для работы системы водоснабжения села.

Энергетики напоминают, что выжигание сухой травы несет реальную угрозу электроснабжению потребителей. Огонь чаще всего повреждает линии 0,4-6-10 кВ, которые обеспечивают электроэнергией небольшие населенные пункты. Кроме того, при сильном ветре продукты горения могут попадать на провода линий 35-110 кВ, что приводит к отключению линии. Оборудование, пострадавшее от огня, как правило, не подлежит ремонту, и для дальнейшей эксплуатации энергообъекта требуется полная замена поврежденного оборудования.