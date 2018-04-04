Управляющим компаниям Сыктывкара представили проект "Оператор учета"

Представители администрации и управляющих компаний Сыктывкара ознакомились с работой онлайн-сервиса "Оператор учета". Проект по дистанционному сбору и анализу показаний приборов учета реализует телекоммуникационная корпорация "АКАДО Телеком", входящая в группу компаний "Ренова".

Заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" Сергей Воронин посетил диспетчерскую службу Сыктывкарских тепловых сетей (СТС) - подразделения Коми филиала "Т Плюс". Проект "Оператор учета" реализуется на базе СТС в рамках цифровизации Группы "Т Плюс". Вместе с директором филиала Олегом Грошевым, техническим директором СТС Яшаром Гусейновым и представителями одной из управляющих компаний С. Воронин оценил возможности сервиса, принципы его эксплуатации, результаты анализа полученных данных.

Также Яшар Гусейнов и Руслан Кривоспицкий, начальник отдела энергоэффективных проектов "АКАДО Телеком", при содействии администрации города провели встречу с представителями жилищных организаций, на которой рассказали о преимуществах "Оператора учета".

Данный сервис в режиме реального времени отслеживает количество и качество потребляемых энергоресурсов. Для этого на приборах учета (тепла, горячей и холодной воды, электроэнергии и т.д.), установленных на объектах потребителей, монтируются устройства, которые снимают показания и передают их в единый центр для последующей обработки.

Благодаря сервису потребители и сотрудники ресурсоснабжающей организации могут получить детальную картину энергопотребления объекта. Например, в сфере теплоснабжения программа показывает объем подпитки в разное время суток, перепад температур между подающим и обратным трубопроводами, перегревы, время возникновения нештатных ситуаций и многое другое. Это позволяет своевременно диагностировать и устранять дефекты, регулировать объем теплопотребления и, как следствие, оптимизировать расходы на оплату ресурса.

"Для потребителя это инструмент, с помощью которого можно определить, какие энергоэффективные мероприятия необходимы объекту, - комментирует Руслан Кривоспицкий. – Например, нужно ли устанавливать в доме систему погодного регулирования".

Помимо объектов филиала (котельных, насосных, офисных зданий), "Оператор учета" опробован на шести бюджетных учреждениях. Сервис показал, что в этих школах и детских садах можно сократить потребление, а значит, и платежи за тепло на 15-20%.

В перспективе "Оператор учета" должен объединить все тепловые узлы. Это позволит получить исчерпывающие данные о работе городской системы теплоснабжения и сбалансировать гидравлический режим. Ресурсоснабжающая организация сможет отказаться от производства излишков тепловой энергии, а потребители получат реальную экономию на оплате ресурсов.

