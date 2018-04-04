Усть-Лабинские энергетики пресекли 25 случаев хищения электроэнергии с начала года

В ходе оперативно-профилактических рейдовых мероприятий, которые проходили с начала 2018 года, сотрудникам Усть-Лабинского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (группа "Россети") выявили и пресекли 25 случаев незаконного потребления электроэнергии со стороны потребителей общим объемом порядка 361 тыс. кВт*ч.

По итогам рейдовых проверок в населенных пунктах Тбилисского, Кореновского, Выселковского и Усть-Лабинского районов Краснодарского края энергетики выявили и пресекли 25 противоправных действий со стороны потребителей.

Нарушителям закона предъявлены соответствующие акты, которые обязывают их возместить причиненный компании ПАО "Кубаньэнерго" ущерб. В отношении физических лиц, которые откажутся добровольно погасить стоимость похищенной электроэнергии, будут применены меры, предусмотренные российским законодательством.

В 2017 году к исковой ответственности через суды было привлечено 14 потребителей, уличенных в противоправных действиях, из которых 70% составляют потребители коммунального быта, а 30 % - правонарушители из числа юридических лиц. С начала 2018 года число подобных судебных исков заметно уменьшилось: на текущий период их общее количество равно четырем.

– Перечень нарушений традиционный: набросы на линии электропередачи, потребление электроэнергии помимо приборов учета, в обход счетчика и применение магнитов. К сожалению, в каждом подобном рейде находятся нарушители. Иногда энергетиков встречают довольно агрессивно – за украденные киловатты борются в буквальном смысле слова, – подчеркнул директор Усть-Лабинских электросетей Михаил Суворов.

Напомним, что с 1 января 2016 года ужесточилась административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Согласно статье 7.19. "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" самовольное подключение к электрическим сетям, а также самовольное (безучетное) использование электрической энергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц − от ста до двухсот тысяч рублей.

Для предотвращения противоправных действий любой житель может позвонить на круглосуточный телефон call-центра с единым федеральным номером 8-800-100-15-52, чтобы сообщить о факте незаконного потребления электроэнергии или несанкционированном вмешательстве в работу энергооборудования.