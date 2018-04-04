В Нижнем Тагиле энергетики "МРСК Урала" провели ряд стратегических встреч по подхвату энергосбытовых функций

Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО "МРСК Урала" Дмитрий Вялков, заместитель генерального директора по безопасности ОАО "МРСК Урала" Сергей Бондаренко и заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала "Свердловэнерго" Иван Кокшаров вчера провели встречу с коллективом АО "Роскоммунэнерго" по рабочим вопросам подхвата электросетевой компанией сбытовых функций.

Руководителям подразделений лишенного статуса гарантирующего поставщика АО "Роскоммунэнерго", коллектив которых переходит на работу в филиал "МРСК Урала" - "Свердловэнерго", были озвучены даты и порядок перевода сотрудников на работу в вновь создаваемый в электросетевой компании департамент "Тагилэнергосбыт". Также энергетики "МРСК Урала" ответили на все организационные вопросы коллектива АО "Роскоммунэнерго" и очертили круг приоритетных задач на сегодня. Так, топ-менеджеры электросетевой компании подчеркнули, что сейчас общие усилия энергетиков должны быть направлены на то, чтобы сделать процесс обслуживания клиентов, в части реализации сбытовой функции, максимально открытым и удобным. Также необходимо не допустить дестабилизации ситуации на розничном рынке электроэнергии при оплате потребителями за потребленную электроэнергию Нижнего Тагила и Невьянска.

Кроме этого, энергетики "МРСК Урала" провели рабочую встречу и в Администрации Нижнего Тагила под руководством заместителя Главы Администрации города по городскому хозяйству и строительству Вадима Кулика. На нее были приглашены представители бюджетных организаций Нижнего Тагила и Невьянска, а также руководителями управляющих компаний по вопросам перезаключения договоров электроснабжения с ОАО "МРСК Урала". Представителям данных категорий был озвучен порядок и сроки переоформления документов.

Так, представителям бюджетных организаций и управляющим компаниям необходимо в ближайшее время переоформить договоры электроснабжения и заключить их с ОАО "МРСК Урала". Оферты договоров в адрес бюджетных организаций будут направлены в срок до 12 апреля, а процесс переоформления документов с иными юридическими лицами начнется с 16 апреля.

Отдел по работе с юридическими лицами Департамента "Тагилэнергосбыт" филиала "Свердловэнерго" всегда готов ответить по телефону (3435) 230-029. Вопросами заключения и расторжения договоров с бюджетными организациями занимается специалист: Деловая Ирина Викторовна, моб. тел. +7 (912) 045-48-48, Delovaya-IV@se.mrsk-ural.ru.

Для физических лиц перезаключение договоров не является обязательной процедурой. За март 2018 года счета абонентам будут выставлены еще прежней компанией – АО "Роскоммунэнерго". Их оплата должна быть произведена в обязательном порядке, но только за отчетный месяц март 2018 года. Энергетики "МРСК Урала" акцентируют внимание потребителей не производить авансовые платежи за апрель 2018 года на счета АО "Роскоммунэнерго" в связи с лишением компании статуса гарантирующего поставщика. Если вы уже оплатили аванс за апрель 2018, либо у Вас есть переплата за предыдущие периоды, необходимо написать заявление в адрес АО "Роскоммунэнерго" для возврата авансового платежа. Квитанции за электроэнергию, потребленную в дальнейшем, будут выставляться уже новым гарантирующим поставщиком. Первые квитанции – за апрель текущего года – со стороны "МРСК Урала" придут абонентам до 15 мая. Внимательно необходимо следить за реквизитами и оплачивать услуги за потребленную электроэнергию только "МРСК Урала".

Оплата электроэнергии с апреля будет производиться на следующие реквизиты:

Получатель ОАО "МРСК Урала"

ИНН 6671163413

КПП 997450001

р/сч 40702810000260001175

Банк ф-л Банка ГПБ (АО) "Уральский"

БИК 046577411

к/сч 30101810365770000411

Что касается каналов передачи показаний приборов учета, то энергетики "МРСК Урала" сейчас занимаются переоформлением их и приложат максимум усилий, чтобы сохранить их и сделать процесс более автоматизированным, четким и прозрачным. Каналы будут озвучены потребителям в ближайшее время, в том числе и путем размещения объявлений на жилых домах, а также прорабатывается вопрос sms-рассылки абонентам.

В настоящий момент в компании продолжает работать телефон "горячей" линии по телефону 8 800 2501 220 (звонок бесплатный) энергетики "МРСК Урала" готовы ответить на все вопросы. Также на сайте ОАО "МРСК Урала" создан специальный раздел, посвященный новой сбытовой функции энергокомпании http://www.mrsk-ural.ru/client/energysale/.

Энергетики "МРСК Урала" подчеркивают, что смена гарантирующего поставщика не отразится ни на тарифах, ни на условиях договоров для потребителей, также как и на надежности электроснабжения. В настоящий момент работа по подхвату функций идет в полном соответствии с внутренним графиком.