В Центрах подготовки персонала ФСК ЕЭС более 200 школьников приняли участие в отборочном этапе Олимпиады "Россетей"

В Центрах подготовки персонала ФСК ЕЭС в Хабаровске, Сургуте, Екатеринбурге и Сочи прошли мероприятия первого этапа Всероссийской олимпиады школьников, организованной при поддержке компании "Россети". В них приняли участие 218 учащихся.

Всероссийская олимпиада школьников проводится для выявления одаренных, способных к техническому творчеству и обладающих интересом к научной деятельности учащихся старших классов, планирующих свое профессиональное развитие в электроэнергетической отрасли. Мероприятия Олимпиады охватывают в общей сложности 76 населенных пунктов, находящихся в зоне ответственности компаний группы "Россети".

На отборочном этапе соревнований участники выполнили задания, направленные на проверку уровня знаний по таким дисциплинам, как: "Физика", "Математика" и "Информатика". Победители и призеры примут участие в финальном этапе Олимпиады, в ходе которого им предстоит выполнить практические задания с целью проверки творческих способностей и умений применять полученные знания для решения прикладных задач в области электроэнергетики.

Победители заключительного этапа Олимпиады станут участниками энергетической проектной смены, которая состоится летом 2018 года на побережье Черного моря. Ученики, показавшие наилучшие результаты, войдут в кадровый резерв компаний группы "Россети".