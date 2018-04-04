В Центрах подготовки персонала ФСК ЕЭС более 200 школьников приняли участие в отборочном этапе Олимпиады "Россетей"

Интервью на RusCable.Ru
Генеральный директор ООО "Камский кабель" Владимир Пономарев
4 апреля 2018, 12:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
В Центрах подготовки персонала ФСК ЕЭС в Хабаровске, Сургуте, Екатеринбурге и Сочи прошли мероприятия первого этапа Всероссийской олимпиады школьников, организованной при поддержке компании "Россети". В них приняли участие 218 учащихся.
Всероссийская олимпиада школьников проводится для выявления одаренных, способных к техническому творчеству и обладающих интересом к научной деятельности учащихся старших классов, планирующих свое профессиональное развитие в электроэнергетической отрасли. Мероприятия Олимпиады охватывают в общей сложности 76 населенных пунктов, находящихся в зоне ответственности компаний группы "Россети".
На отборочном этапе соревнований участники выполнили задания, направленные на проверку уровня знаний по таким дисциплинам, как: "Физика", "Математика" и "Информатика". Победители и призеры примут участие в финальном этапе Олимпиады, в ходе которого им предстоит выполнить практические задания с целью проверки творческих способностей и умений применять полученные знания для решения прикладных задач в области электроэнергетики.
Победители заключительного этапа Олимпиады станут участниками энергетической проектной смены, которая состоится летом 2018 года на побережье Черного моря. Ученики, показавшие наилучшие результаты, войдут в кадровый резерв компаний группы "Россети".