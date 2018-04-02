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Внимание, новинка: линейные светодиодные светильники ДБО

Внимание, новинка: линейные светодиодные светильники ДБО

4 апреля 2018, 13:07
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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Группа компаний IEK продолжает развивать ассортимент светодиодной светотехники для коммунально-бытового освещения и представляет линейный светодиодный светильник ДБО. Ассортимент ДБО представлен в двух исполнениях корпуса: стальном и алюминиевом и в двух наиболее востребованных мощностях: 18 и 36 Вт.

Светодиодные светильники ДБО IEK® являются энергоэффективной заменой люминесцентных светильников ЛПО 2×9 и ЛПО 2×18, имеют длительный срок службы, не требуют замены источников света и дополнительных эксплуатационных расходов, а также специальной утилизации ртутьсодержащих отходов.

ДБО IEK® применяются для внутреннего освещения жилых, общественных и производственных помещений, устанавливаются на стены или потолок.

Основные достоинства светодиодных светильников ДБО IEK®

  • Легкий монтаж: благодаря входящему в комплект поставки набору креплений, монтаж светильника на стену или потолок занимает минимальное количество времени и усилий;
  • Простая коммутация: подключение осуществляется через клеммную колодку, расположенную внутри светильника под декоративной торцевой крышкой;
  • Высококачественные материалы изготовления: ассортимент ДБО представлен в стальном или алюминиевом корпусах; высокая теплопроводность алюминия обеспечивает хороший теплоотвод от светодиода, схраняя его рабочие свойства;
  • Надежная электроника: качественные компоненты драйвера обеспечивают длительный срок службы и высокие эксплуатационные характеристики ДБО.

Технические характеристики светодиодных светильников ДБО IEK®

  • Номинальное напряжение, В: 198 ~ 253;
  • Степень защиты от влаги и пыли: IP20;
  • Диапазон рабочих температур, °С: —20: +40;
  • Коэффициент мощности, PF: не менее 0,9;
  • Коэффициент пульсации, IRF: не более 5%;
  • Срок службы, ч: 30 000;
  • Срок гарантии 1 год.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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