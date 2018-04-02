Внимание, новинка: линейные светодиодные светильники ДБО

Группа компаний IEK продолжает развивать ассортимент светодиодной светотехники для коммунально-бытового освещения и представляет линейный светодиодный светильник ДБО. Ассортимент ДБО представлен в двух исполнениях корпуса: стальном и алюминиевом и в двух наиболее востребованных мощностях: 18 и 36 Вт.

Светодиодные светильники ДБО IEK® являются энергоэффективной заменой люминесцентных светильников ЛПО 2×9 и ЛПО 2×18, имеют длительный срок службы, не требуют замены источников света и дополнительных эксплуатационных расходов, а также специальной утилизации ртутьсодержащих отходов.

ДБО IEK® применяются для внутреннего освещения жилых, общественных и производственных помещений, устанавливаются на стены или потолок.

Основные достоинства светодиодных светильников ДБО IEK®

Легкий монтаж: благодаря входящему в комплект поставки набору креплений, монтаж светильника на стену или потолок занимает минимальное количество времени и усилий;

благодаря входящему в комплект поставки набору креплений, монтаж светильника на стену или потолок занимает минимальное количество времени и усилий; Простая коммутация: подключение осуществляется через клеммную колодку, расположенную внутри светильника под декоративной торцевой крышкой;

подключение осуществляется через клеммную колодку, расположенную внутри светильника под декоративной торцевой крышкой; Высококачественные материалы изготовления: ассортимент ДБО представлен в стальном или алюминиевом корпусах; высокая теплопроводность алюминия обеспечивает хороший теплоотвод от светодиода, схраняя его рабочие свойства;

ассортимент ДБО представлен в стальном или алюминиевом корпусах; высокая теплопроводность алюминия обеспечивает хороший теплоотвод от светодиода, схраняя его рабочие свойства; Надежная электроника: качественные компоненты драйвера обеспечивают длительный срок службы и высокие эксплуатационные характеристики ДБО.

Технические характеристики светодиодных светильников ДБО IEK®