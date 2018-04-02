Внимание, новинка: линейные светодиодные светильники ДБО

Инновационные кабели с алюминиевыми сплавами
4 апреля 2018, 13:07
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK
Группа компаний IEK продолжает развивать ассортимент светодиодной светотехники для коммунально-бытового освещения и представляет линейный светодиодный светильник ДБО. Ассортимент ДБО представлен в двух исполнениях корпуса: стальном и алюминиевом и в двух наиболее востребованных мощностях: 18 и 36 Вт.
Светодиодные светильники ДБО IEK® являются энергоэффективной заменой люминесцентных светильников ЛПО 2×9 и ЛПО 2×18, имеют длительный срок службы, не требуют замены источников света и дополнительных эксплуатационных расходов, а также специальной утилизации ртутьсодержащих отходов.
ДБО IEK® применяются для внутреннего освещения жилых, общественных и производственных помещений, устанавливаются на стены или потолок.
Основные достоинства светодиодных светильников ДБО IEK®
Технические характеристики светодиодных светильников ДБО IEK®