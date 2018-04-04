Волонтёры Каскада Кубанских ГЭС познакомили воспитанников детского дома с профессией обходчика гидротехнических сооружений

Волонтеры Каскада Кубанских ГЭС (филиал ПАО "РусГидро") провели для воспитанников Балахоновского детского дома "Надежда" экскурсию на ГЭС-2 Куршавской группы ГЭС и рассказали о профессии обходчика гидротехнических сооружений (ГТС). Знакомство со специальностями гидроэнергетической отрасли – часть Программы РусГидро по социально-профессиональной адаптации детей-сирот*.

Обходчики Марина Падалка и Андрей Крезкин рассказали детям, что от их работы, внимательности и наблюдательности зависит безопасность всех узлов гидроэлектростанций: "Именно мы контролируем состояния и показания измерительной аппаратуры, установленной на ГТС, следим за состоянием зданий гидростанции, плотин, берегов каналов и водохранилищ, проводим замеры, и все свои наблюдения регистрируем в журнале".

Участники экскурсии увидели ГЭС-2, верхнее и нижнее водохранилища. Владимир Харенко, начальник Куршавской группы ГЭС, рассказал детям о работе на гидроэлектростанции: "Энергетика – особая отрасль. Самое главное в нашей работе – ответственность и уважение к другим людям. Сейчас ваша задача учиться, а потом приглашаю к нам на работу".

РусГидро реализует волонтерский проект с 2013 года. За этот период проделана масштабная работа по объединению усилий педагогов детских домов и работников компании, готовых помочь ребятам найти свое место во взрослой жизни. В проекте принимают участие волонтеры 6 филиалов и 3 подконтрольных обществ компании, выразившие желание на безвозмездной основе познакомить детей-сирот с профессией энергетика, работой станций и возможностями профессионального роста. В рамках проекта работники компании проводят для воспитанников детских домов экскурсии на ГЭС, конкурсы, выставки на тему энергетики, совместные праздники, спортивные мероприятия и многое другое.

*Программа социально-профессиональной адаптации воспитанников детских домов является частью Концепции опережающего развития кадрового потенциала компании "РусГидро". Проект реализуется совместно с ведущими специалистами в области социальной адаптации и развития детей-сирот, педагогами детского дома и нацелен на подготовку и сопровождение обучения детей в профильных средних профессиональных учреждениях с последующим трудоустройством на объекты РусГидро.

Программа действует в 12 регионах присутствия Группы РусГидро, включая Дальневосточный регион.

Важнейшей частью Программы является система мотивации, создающая благоприятные условия для сотрудников компании, заинтересованных в воспитании детей-сирот. Она включает ряд льгот и стимулирующих выплат для работников-усыновителей детей-сирот, работников-опекунов, а также попечителей, принявших ребенка в семью.