Коллектив Мосэнерго отмечен благодарностью Губернатора Московской области

Коллектив ПАО "Мосэнерго" за высокий профессионализм и большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Подмосковья отмечен благодарностью Губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Церемония награждения состоялась в рамках расширенной Коллегии Министерства энергетики Московской области, посвященной итогам работы топливно-энергетического комплекса региона в 2017 году и задачам на 2018 год.

Благодарственное письмо в адрес коллектива компании управляющему директору ПАО "Мосэнерго" Александру Бутко вручил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

В 2017 году коллектив "Мосэнерго" обеспечил надежную работу электростанций, районных и квартальных тепловых станций, снабжающих электроэнергией и теплом потребителей Москвы и Московской области. Компания на 2,6% увеличила выработку электроэнергии на новых парогазовых энергоблоках, введенных в соответствии с условиями договоров о предоставлении мощности (ДПМ), добилась снижения удельного расхода условного топлива на отпуск электроэнергии до 226,3 г/кВтч — это рекордный для российской тепловой генерации показатель.