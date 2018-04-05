Системный оператор Черногории приобретет часть сетевой инфраструктуры по схеме выдачи мощности ВЭС Крново

Правительство Черногории одобрило сделку по приобретению национальным системным оператором Crnogorski Elektroprenosni Sistem (CGES) части передающей сетевой инфраструктуры по схеме выдачи мощности ВЭС Крново (Krnovo), построенной французской энергетической компанией Akuo Energy.

Проект первой в Черногории ВЭС Крново был реализован Akuo Energy совместно с австрийской энергокомпанией Ivicom Consulting. ВЭС сооружена на высокогорном плато Крново на высоте 1,5 тыс. м близ г. Никшич (Nikšić) в центральной части страны. На ВЭС установлено 26 ветровых турбин производства General Electric общей мощностью 72,8 МВт. Строительство началось в середине 2015 г., ввод ВЭС в эксплуатацию состоялся в ноябре 2017 г. Стоимость проекта составила € 120 млн.

Сделка предусматривает переход в собственность и управление CGES трансформаторной ПС 110/35 кВ Brezna с присоединением к действующей ЛЭП 110 кВ Nikšić–Brezna, а также двухцепной ЛЭП 110 кВ Brezna–Krnovo.

Для осуществления сделки по покупке CGES части сетевой инфраструктуры по схеме выдачи мощности ВЭС Крново Европейский Союз выделил грант в размере

€ 5,8 млн, который является частью более крупного гранта в объеме € 25 млн, предоставленного ЕС на реализацию проекта Трансбалканского энергетического коридора (Trans-Balkan Electricity Corridor). Сделка включена в 10-летний план развития передающей сети Черногории.

