Специалисты Курскэнерго приняли участие в семинаре для учителей по вопросам формирования культуры безопасности школьников

В Курске на базе МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №43 им. Г. К. Жукова" прошел семинар по повышению компетенции учителей младших классов по вопросам формирования культуры безопасности учеников. В нем приняли участие учителя младших классов и заместители директоров по учебно-воспитательной работе школ города Курска, специалисты филиала ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго", занимающиеся профилактикой детского травматизма.

Собравшиеся обсудили вопросы формирования у учащихся установки на безопасный, здоровый образ жизни, сознательное и ответственное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.

Энергетики рассказали участникам семинара о целевой программе МРСК Центра, направленной на снижение рисков травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса компании, об организационно-технических и информационно-разъяснительных мероприятиях, которые реализуются в рамках нее в регионе работниками Курскэнерго. Сотрудники филиала в тесном сотрудничестве с Комитетом образования и науки Курской области, отделами образования районов организуют в образовательных учреждениях тематические уроки, на которых знакомят детей и подростков с правилами безопасного поведения вблизи энергообъектов и правилами пользования электроприборами. В 2016- 2017 годах было организовано 300 таких занятий, участие в них приняли более 3.5 тысяч ребят. Совместная работа также проводится в части организации информирования населения о необходимости соблюдения правил электробезопасности. Тематические материалы размещаются в СМИ, на сайтах администраций муниципальных образований и школ.

Учителям рассказали о предупреждающих и информационных знаках, устанавливаемых на энергообъектах и печальных последствиях, к которым приводят нарушения правил электробезопасности. Не так давно в Рыльском районе при попытке сделать эффектный снимок (селфи) 16-летний юноша залез на опору высоковольтной линии электропередачи и получил смертельную электротравму. В Саратове при попытке прокатиться на крыше электрички погиб ребенок. А его товарищ долго находился в медучреждении в тяжелом состоянии. К сожалению, этот список можно продолжить.

Участники семинара получили тематические пособия: памятку с основными правилами электробезопасности, диски с материалами по профилактике детского электротравматизма, комплект тематических плакатов для размещения на информационных стендах учебных заведений.

Педагоги поблагодарили Курскэнерго за проводимую работу по профилактике детского электротравматизма и выразили надежду на дальнейшее тесное, долгосрочное сотрудничество в этой области.