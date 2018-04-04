В Зольских РЭС филиала "Каббалкэнерго" решаются производственные и бытовые вопросы

На встрече директора филиала МРСК Северного Кавказа – "Каббалкэнерго" Олега Калинкина с трудовым коллективом Зольских районных электрических сетей (РЭС) состоялся открытый диалог.

Начиная обсуждение, Олег Калинкин отметил, что электросети три месяца подряд выполняют плановые задания, что говорит о том, что коллектив, у которого впереди немало работы, готов к любым поставленным задачам. Разговор получился откровенным и конструктивным.

В феврале текущего года был подписан приказ о назначении нового начальника Зольских РЭС, им стал Алихан Хоконов. Районные сети выполнили все обязательства по первому кварталу – самому сложному периоду энергонагрузок, совпадающему с отопительным сезоном. Кроме того, в Зольском районе КБР не самые благоприятные климатические условия, повышенное гололедообразование на ЛЭП. На плавку гололеда, который затрудняет обслуживание воздушных линий электропередачи всех классов напряжения было затрачено много времени и усилий.

В структуре потребления Зольского района отсутствуют энергоемкие предприятия, преобладает частный сектор, в связи с чем снижение потерь электроэнергии даже на один процент дается нелегко. Тем не менее, за три месяца уровень потерь в сетях относительно плана и в сравнении с прошлым годом снижен. Несмотря на объективные сложности, первоочередное внимание и впредь будет сосредоточено на выполнении производственных программ, ряде организационных и технических мероприятий, которые повысят надежность эксплуатации оборудования и электроснабжения в целом.

"Я вижу, что у руководителя РЭС есть понимание того, как реализовывать поставленные задачи, с учетом сохранения профессиональных кадров. Новое назначение должно обеспечить дальнейшее поступательное развитие, сделать рывок вперед, выйти в стабильную работу", - заметил Олег Калинкин.

Энергетики уделили внимание острым вопросам своевременности поставки материалов и оборудования и проведении ремонтов, поэтапном снижении потерь в сетях, контроле за отключенным состоянием потребителей, взаимодействии с подразделением энергосбытовой компании. Это коснулось случаев самовольного подключения подключения к питающей сети ранее отключенных за долги потребителей.

Также обсуждалось взаимодействие по передаче для реализации расчетных актов хищения в энергосбыт, полное выполнение заявок на отключение от питания абонентов-неплательщиков. Необходимо использовать все доступные досудебные рычаги в борьбе с нарушителями энергопотребления и неплательщиками, закрепленные в законодательстве, в том числе по передаче материалов в территориальные органы внутренних дел для привлечения к административной и уголовной ответственности и взимания штрафов.

Оценивая ситуацию, Олег Калинкин подчеркнул, что энергоучет сегодня актуален, как никогда. Поэтапное внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), начиная с "обвязки" подстанций, станет эффективным путем снижения коммерческих потерь в сетях электроснабжения. Причем львиная доля приходится на электрические сети напряжением 0,4 кВ. Система позволит получить наиболее полную картину энергопотребления и распределения энергоресурсов и предоставит возможность решать весь комплекс задач по снижению потерь и оптимизации энергоснабжения.

В настоящее время основными мероприятиями по выявлению хищений электроэнергии, являются обходы потребителей с целью проверки целостности пломб, правильности включения приборов учета, рейды по выявлению неучтенного потребления. Однако практика показывает, что этого явно недостаточно. Необходимы дополнительные технические и организационные меры, позволяющие оперативно выявлять несанкционированные подключения к линиям электроснабжения. Интегрируя систему в производство, можно реализовать автоматизированное оперативное управление и контроль.

Внедрение АСКУЭ, помимо экономического эффекта, позволит значительно улучшить деятельность электросетевого предприятия и в инженерно-техническом аспекте.

Встреча продлилась в формате "вопрос-ответ". Работники Зольских РЭС продемонстрировали широкую осведомленность и заинтересованность в происходящих процессах и их развитии, высказали удовлетворение недавним решением по бытовым вопросам, в частности, по оснащению помещений сантехническими удобствами, а также обустройства точки питания.

В заключение встречи директор филиала "Каббалкэнерго" Олег Калинкин отметил важную роль каждого специалиста в выполнении задач и поблагодарил коллектив за проделанную работу.