Хабаровские школьники узнают о профессии энергетика

Филиал АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" примет участие в фестивале профессий "Город мастеров", организуемом Дальневосточным государственным университетом путей сообщения для своих будущих абитуриентов. В рамках мероприятия специалисты филиала расскажут школьникам об особенностях работы в энергетической отрасли и дадут возможность проверить свою эрудицию в интеллектуальной игре "ЭнергетикУм".

Уже в эту субботу, 7 апреля, у юных хабаровчан и их родителей появится возможность больше узнать о дальневосточной энергетике и занятых в ней специалистах, а также о наиболее востребованных сегодня специальностях.

Отметим, что свои вопросы гости "Города мастеров" смогут задать первым лицам энергокомпании на неформальной встрече и даже сразиться за Кубок "ЭнергетикУма" в командной игре "брейн-ринг".

На память о мероприятии у школьников останутся не только фотографии, сделанные на экспоместе энергетиков, но и открытки с изображениемсамых красивых мест Хабаровского края и его энергообъектов.

Своеобразный парад профессий при одном из ведущих вузов Хабаровского края пройдет 07 апреля 2018 года с 15.00 до 18.00 на площадке ДВГУПС (Хабаровск, ул. Серышева, 47). Ждем будущих энергетиков и их представителей на едином экспоместе филиала АО "ДРСК" "Хабаровские электрические сети" и филиала АО "ДРСК" "Хабаровская генерация".