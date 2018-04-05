Ярэнерго принял участие в публичных слушаниях центрального управления Ростехнадзора

В Ярославле прошли публичные слушания центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. На них заместитель руководителя центрального управления Евгений Тюменцев и заместитель руководителя, курирующий Ярославскую и Костромскую область, Леонид Ефимов, начальники отделов по направлениям надзорной деятельности довели до сведения поднадзорных организаций информацию о деятельности управления в 2017 году, правоприменительной практике при осуществлении контрольно-надзорной деятельности. Также ответили на поступившие вопросы и рассказали о последних изменениях в законодательстве, регламентирующем деятельность области промышленной и энергетической безопасности.

Один из вопросов повестки касался безопасности при эксплуатации энергообьектов, в частности эксплуатации и оформления охранных зон ЛЭП. Большое количество случаев электротравматизма со сторонними лицами происходит как раз при нарушении ими правил и несанкционированной работе в этих зонах спецтехники: кранов-манипуляторов, экскаваторов, тракторов, самосвалов, автовышек. Зачастую люди, в особенности физические лица, не придают этому факту значения, что может привести к поражению электрическим током. Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго" при выявлении фактов нарушения охранных зон объектов электросетевого комплекса совместно с Ростехнадзором принимает меры по привлечению виновных к ответственности и устранению нарушений.

Помимо устранения нарушений охранных зон ЛЭП, филиал "Ярэнерго" осуществляет тесное взаимодействие с центральным управлением Ростехнадзора в своей производственной деятельности. При подготовке к осенне-зимнему периоду энергетики и представители Ростехнадзора проводят совместные внеплановые выездные проверки во всех муниципальных районах области. В ходе проверок оценивается электротехническое состояние электроустановок, ведение эксплуатационной документации, организация работы с персоналом, охрана труда, организация оперативно-технологического управления, готовность к проведению аварийно-восстановительных работ в период низких температур и многое другое. В рамках подготовки к ОЗП 2017-2018 филиалом "Ярэнерго" были устранены в установленные сроки все замечания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, что позволило филиалу получить паспорт готовности к ОЗП без замечаний.

"Наша основная задача - безопасная эксплуатация объектов электросетевого хозяйства и обеспечение надежного электроснабжения потребителей. И для достижения этих целей мы активно взаимодействуем с Ростехнадзором. Регулярные рабочие встречи с представителями ведомства помогают нам выявлять моменты, на которые нужно обратить особое внимание для совершенствования своей деятельности, повышения безопасности наших сотрудников и сторонних лиц", - выступил на слушаниях заместитель генерального директора – директор филиала ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" Антон Герасимов.