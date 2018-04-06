Александр Новак: "Разрабатываются технологии по производству сжиженного природного газа, который ранее закупали за рубежом"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью программе "Энергетика" телеканала РБК рассказал об энергосистеме Крымского Федерального округа, совместных проектах в сфере энергетики России и Турции, а также ходе реализации программы импортозамещения в ТЭК.

Александр Новак отметил, что за последние 3 года был реализован комплекс мер для обеспечения бесперебойного энергоснабжения полуострова Крым. "В конце 2015 и в начале 2016 годов был в полном объеме обеспечен ввод в эксплуатацию энергомоста, т.е. соединение Крымской энергосистемы с Единой энергетической системой России. Также за эти годы было передислоцировано 18 мобильных газотурбинных электростанций общей мощностью 370 мегаватт, что позволило восполнить энергодефицит", - сказал Министр.

Глава энергетического ведомства добавил, что сейчас строятся несколько электростанций в Крыму, и уже в 2018 году они будут введены в эксплуатацию: "В первую очередь — это 2 крупные станции в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мегаватт и Сакская электростанция, мощность которой составит 120 мегаватт".

По словам Александра Новака, собственная добыча газа на полуострове составляет примерно 1,7 млрд кубов газа в год, в конце 2016 года был введен в эксплуатацию магистральный газопровод. "Общая длина магистрального газопровода составила порядка 400 км. Сейчас его мощность 2,2 млрд кубов газа с возможностью расширения до 4 млрд", - отметил Александр Новак.

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях России и Турции в энергетической области, глава энергетического ведомства рассказал, что по итогам прошлого года торговый оборот между двумя странами увеличился почти на 40%. "Реализуется ряд крупных проектов, которые находятся на особом контроле, в частности, это строительство атомной электростанции "Аккуя", срок ввода первой очереди — 2023 год - к 100-летию со дня образования Турецкой республики. Реализуется проект по строительству газопроводной инфраструктуры по дну Черного моря, две нитки "Турецкого потока" общей мощностью 31,5 млрд кубических метров газа. Речь идет об обеспечении турецких потребителей газом напрямую, а также транзите газа через Турецкую республику для европейских потребителей", - рассказал Александр Новак.

Что касается импортозамещения в энергетике, то, по словам Министра, это одно из основных направлений работы и ведомства, и энергетических компаний. "В последние годы этому вопросу уделяется особое внимание: было принято несколько дорожных карт фактически по всем направлениям топливно-энергетического комплекса. И мы видим, что за 3 года были достигнуты очень хорошие результаты, в том числе и в нефтяной отрасли, и в электроэнергетической, и в газовой". Александр Новак пояснил, что в нефтяной отрасли Министерство энергетики отвечает за импортозамещение катализаторов для производства нефтепродуктов и продукции нефтехимии: "В этой части практически уже в 2 раза снизилась зависимость от импорта катализаторов. Несколько российских заводов наладили производство катализаторов. В газовой сфере, в частности, разрабатываются технологии по производству сжиженного природного газа, который ранее закупали за рубежом, появились первые криогенные теплообменники, сейчас они будут тестироваться на Амурском газоперерабатывающем заводе", - заключил Министр.