Атомэнергомаш изготовит оборудование для первой атомной станции в Турции – АЭС Аккую

3 апреля 2018 г. в провинции Мерсин (Турция) состоялась торжественная церемония начала полномасштабных работ по сооружению АЭС "Аккую". В церемонии, в режиме видеоконференции, приняли участие Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Турецкой Республики Реджеп Эрдоган.

После приветственных слов лидеры двух стран дали разрешение приступить к началу строительных работ. По команде генерального директора Госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева нажатием символической кнопки был дан старт заливке "первого бетона" в основание реакторного здания энергоблока №1 на сооружении первой в Турции атомной электростанции.

Машиностроительный дивизион Росатома – АО "Атомэнергомаш" является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала для всех четырех блоков данной станции. Предприятиями холдинга будут изготовлены корпуса реакторов, внутрикорпусные устройства парогенераторы главные циркуляционные насосы и трубопроводы, системы контроля и управления реакторной установкой, другое оборудование и системы.

Основное оборудование паротурбинной установки изготовят ООО "Турбинные технологии ААЭМ" (совместное предприятие машиностроительного дивизиона АО "Атомэнергомаш" и General Electric) совместно с Alstom Power Systems (принадлежит General Electric).

Главный конструктор реакторных установок ВВЭР — входящее в Атомэнергомаш конструкторское бюро "ОКБ "Гидропресс", специалисты которого будут принимать участие во всех этапах строительства блока. Материаловедческое обеспечение будет оказывать АО "НПО "ЦНИИТМАШ".

