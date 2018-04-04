ЭМ-КАБЕЛЬ принял участие в Российском энергетическом саммите

Российский энергетический саммит "Энергоснабжение и энергоэффективность", проводимый в Москве 28 марта 2018 года, стал экспертной площадкой для профессионалов энергетического комплекса и обзора инновационных технологий.

ЭМ-КАБЕЛЬ принял участие в данном мероприятии в качестве экспонента под девизом "Инновационные решения для современной энергетики" и представил на своем стенде образцы уникальной продукции, разработанной специально для решения существующих и актуальных проблем энергетиков.

Представители завода рассказали, как с помощью инновационной кабельно-проводниковой продукции предприятия можно решить проблемы повышения пропускной способности ВЛЭП, повышения надёжности их грозозащиты и защиты от ветровых и гололедных воздействий, а также проблемы организации сверхсложных переходов через реки.

Наряду с этим, были продемонстрированы преимущества образцов силовых кабелей повышенной надежности для взрывоопасных зон и новых хладопластичных кабелей для эксплуатации в условиях сверххолодного климата.

Помимо презентации всех преимуществ инновационной продукции, представители завода рассказали, где уже применяются данные кабели и провода, наглядно продемонстрировав фотографии с особо важных объектов.

Саммит проводился при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, Комитета Государственной Думы по энергетике ГД ФС РФ, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Европейской Ассоциации возобновляемых источников энергии и Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".