Энергетики ДРСК подготовились к пожароопасному периоду

Энергетики ДРСК перешли на особый режим работы в связи с тем, что в ряде регионов Дальнего Востока фиксируется высокая пожарная опасность.

Персонал АО "ДРСК" проводит большую подготовительную работу по защите энергообъектов от возгораний – территории подстанций очищены от сухой трава и мусора, просеки ЛЭП очищаются от поросли. Транспорт оперативных бригад оснащен средствами пожаротушения. Ведется постоянный мониторинг пожарной обстановки в зонах расположения энергообъектов, налажена работа с территориальными службами МЧС, органами Росгидромета, Ростехнадзора, местными органами самоуправления и смежными сетевыми организациями.

- Главная задача энергетиков в пожароопасный период – защита энергооборудования и надёжное электроснабжение потребителей, - рассказывает главный инженер АО "ДРСК" Александр МИХАЛЕВ – Традиционно весной ситуацию с пожарами усугубляет ветер. Мы обращаемся к главам муниципальных образований и ко всем жителям Дальневосточного региона с просьбой сообщать о пожарах вблизи энергообъектов, не разжигать огонь вблизи подстанций и линий электропередачи.

Как сообщалось со ссылкой на департамент лесного хозяйства по дальневосточному федеральному округу, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали более 30 лесных пожаров, большинство из них - в Приморье, в Амурской и Еврейской автономной областях.

Главной причиной лесных пожаров по-прежнему остается человеческий фактор.

В случае аварийных отключений или возниконовении пожара вблизи объектов энергетики просим незамедлительно сообщать по телефону горячей линии АО "ДРСК": 8-800-1000-397 (круглосуточно/бесплатно). Либо обращаться в район электрических сетей по месту проживания.