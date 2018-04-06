Энергетики наградили победителей конкурса ученических работ

4 апреля в нижегородском лицее №38 с углубленным изучением физики и технических дисциплин состоялось награждение победителей ежегодного конкурса ученических работ на темы электроэнергетики, учрежденного Нижегородским филиалом Группы "Т Плюс".

В этом году участникам творческого соревнования была предложена тема "Как изменится тепловая энергетика завтра: безопасность, экологичность, автоматизация". На конкурс было представлено 40 работ, 20 из них вышли в финал. Награды конкурсантам вручил директор Нижегородского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Победительницей конкурса признана девятиклассница Елена Тареева. Вторыми призерами стали Егор Янников и Сергей Нестеров, третьи места присуждены Егору Сорвачеву и выступившим в соавторстве Марии Неждановой и Елизавете Красотской. Поощрительные призы получили все финалисты.

Благодарностью учредителя за подготовку победителей и участников конкурса отмечены учителя Надежда Тукова, Андрей Еделев, Михаил Кленов, Вера Битюрина.

"Результаты конкурса радуют – лучшие работы отличают серьезность и актуальность поставленных задач и креативный подход к их решению. Так, победительница предложила идею использования отходов производства одного из промышленных предприятий региона в качестве возобновляемого источника энергии и проанализировала выгоду от такого проекта; другие конкурсанты своими руками собирали модели энергоэффективных установок и проводили исследования, а девушки, занявшие третье место, вместо обычной презентации сняли видеофильм в жанре журналистского расследования. Уверен, что наше сотрудничество с лицеем продолжится, ведь наша цель – заинтересовать одаренных старшеклассников профессией энергетика", – отметил Александр Бобров.

Творческий конкурс для учащихся с 2006 года проходит в рамках проекта Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" "Человек и энергия" и входит в программу ежегодно проходящей в лицее Декады энергетики. Ранее в этом учебном году учащиеся лицея побывали с экскурсиями на станциях филиала – Новогорьковской и Сормовской ТЭЦ.