Энергетики установили более 5 тысяч антимагнитных пломб в юго-западном энергорайоне

Для реализации программы по снижению потерь электроэнергии в сетях и профилактике хищений специалисты Юго-Западного филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") в первом квартале 2018 года установили 5,1 тысяч антимагнитных пломб на приборах учета электроэнергии потребителей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года общее количество установленных пломб увеличилось на 25%.

В первую очередь антимагнитные пломбы устанавливаются на приборы учета потребителей, входящих в "группу риска". Это – потребители, ранее допускавшие незаконное потребление электроэнергии и потребители со среднемесячным уровнем потребления электроэнергии ниже 100 кВт∙ч.

– Антимагнитная пломба представляет собой миниатюрную наклейку, которая крепится на корпус прибора учета. При использовании магнита и при длительном воздействии на счетчики магнитным полем полоска меняет цвет, – пояснил начальник службы учета электроэнергии филиала Алексей Гончаров. – Эти пломбы на сегодняшний день являются одним из самых эффективных способов борьбы с хищениями электроэнергии. Оснащение ими электросчетчиков позволяет обнаружить, а главное – доказать факт хищения энергоресурсов.

Анализ эффективности использования пломб показал значительное увеличение полезного отпуска электроэнергии и сокращение количества хищений энергоресурсов с помощью магнита.

До конца 2018 года специалисты планируют установить еще более 15 тысяч антимагнитных пломб в зоне ответственности филиала ПАО "Кубаньэнерго" Юго-Западные электрические сети.

Напомним, согласно статье 7.19. "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.12.2015), самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).

ПАО "Кубаньэнерго" просит не допускать неучтенного потребления электроэнергии, а также сообщать о подобных фактах по телефону горячей линии "Кубаньэнерго" 8-800-100-15-52 (анонимность гарантируется).