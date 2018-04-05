Энгельсский техникум будет готовить специалистов для "Т Плюс"

Саратовский филиал "Т Плюс" подписал очередное соглашение о сотрудничестве в области подготовки молодых специалистов для производственных подразделений компании. Подписи в документе поставили директор филиала Александр Шудегов и директор Энгельсского промышленно-экономического техникума Михаил Кукушкин.

На базе учебного заведения будет проводиться подготовка кадров по профильным специальностям энергокомпании, а со стороны филиала – организация и проведение практик студентов, трудоустройство выпускников. Кроме того, в техникуме будет осуществляться переподготовка и повышение квалификации сотрудников "Т Плюс".

Основными специальностями по подготовке кадров станут "монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования", "техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования", "электрические станции, сети и системы", "теплоснабжение и теплотехническое оборудование" и другие.

Плодотворная работа с вузами и сузами Саратовского региона ведется не первый год. Энергокомпания заключила уже пять соглашений с крупнейшими учебными заведениями: Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И.Вавилова, Саратовский социально-экономический институт РЭУ имени Г. В. Плеханова, ГАПОУ "Поволжский колледж технологий и менеджмента" Балаково, ГАПОУ "Балаковский политехнический техникум", ГАПОУ "Энгельсский промышленно-экономический техникум".

Работа в рамках соглашений уже ведётся. В декабре 2017 г. студенты 4-го курса Поволжского колледжа уже прошли производственную практику на Балаковской ТЭЦ-4, в химической лаборатории станции и отделении КИПиА.

