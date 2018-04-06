ФСК ЕЭС направит 2,5 млрд рублей на ремонтную кампанию в центре России

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") в 2018 году направит на выполнение мероприятий ремонтной кампании в Центральной России 2,5 млрд рублей (в регионах обслуживания филиала компании МЭС Центра). Реализация ремонтной программы повысит надежность электроснабжения регионов с населением свыше 40 млн человек.

Планируется заменить более 400 км грозозащитного троса, обновить и усилить конструкции 332 опор, установить более 9,5 тыс. новых изоляторов, отремонтировать 1326 фундаментов опор. На подстанциях 220-500 кВ будут проведены ремонты 25 фаз автотрансформаторов и трансформаторов, 470 выключателей, 2104 фазы разъединителей разного класса напряжения.

Большинство линий электропередачи в Центральной России проходят по лесным районам. В этой связи традиционно одно из приоритетных направлений ремонтной программы – расчистка трасс линий от растительности для исключения рисков аварийных отключений в результате низовых пожаров. В 2018 году будет расчищено свыше 12 тыс. га трасс.

В зоне ответственности МЭС Центра реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, направленных на повышение надежности электроснабжения регионов, обеспечение технологических возможностей для присоединения к сетям новых потребителей. В 2018 году продолжатся работы по выдаче мощности Нововоронежской АЭС-2, реконструкция объектов Московского энергокольца (подстанций 500 кВ "Ногинск", "Трубино", "Пахра"), а также подстанций 220 кВ "Ока" в Серпуховском районе Подмосковья и "Правобережная" в Липецкой области.