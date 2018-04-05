ФСК ЕЭС повысит надежность работы подстанций Поволжья в сложных погодных условиях

На подстанциях ФСК ЕЭС в Приволжском федеральном округе будут установлены 92 высоковольтных ввода и более 1,3 тыс. опорно-стержневых изоляторов. Новое оборудование имеет увеличенный срок службы и готово к работе в сложных климатических условиях.

Большую часть, 36 высоковольтных вводов, заменят на энергообъектах Самарской области. Масштабные работы по замене почти 900 опорно-стержневых изоляторов будут реализованы на объектах Средней Волги и в Саратовской области.

Высоковольтные вводы предназначены для подачи напряжения с линии электропередачи на трансформаторы и выключатели. Современные вводы оснащены твердой RIP-изоляцией, срок службы такого оборудования в два раза больше чем у прежних и составляет около 40 лет.

Опорно-стержневые изоляторы используются для изоляции и крепления токоведущих частей в электрооборудовании. Во время эксплуатации они подвергаются внешним атмосферным воздействиям: перепады температур, снег, дождь, ветровые нагрузки становятся причиной повреждения изоляторов. Поэтому, своевременная замена изоляторов предотвращает нарушения в работе оборудования на подстанциях.